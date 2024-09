Nouveau prix d’abonnement, détails de l’offre... Tout sur la promotion DAZN

Le diffuseur de la Ligue 1 vient de revoir ponctuellement ses tarifs d’abonnement à la baisse. C’est le moment d’en profiter.

Qui a dit que DAZN n’était pas à l’écoute de ses abonnés. Le groupe britannique fraichement installé dans le paysage du football français vient de répondre aux demandes des consommateurs, en faisant un effort conséquent sur les prix de ses abonnements.

L’offre en question n’est cependant valable que pendant une douzaine de jours (de 10 à 22 septembre). Il s’agit donc d’une promotion dont il serait très intéressant d’en profiter, en particulier pour les suiveurs assidus du championnat français.

DAZN propose une double promotion

Cette initiative confirme la volonté du diffuseur de s’installer durablement en France et séduire les fans de la Ligue 1. Cela va dans le sens de ce que déclarait le patron de DAZN France, Brice Daumin, dans un entretien au Parisien. « On a signé un deal sur cinq ans : c’est un marathon. On est dans une phase de montée en puissance », avait-il confié.

La nouvelle offre comprend deux options. Il y a celle sans engagement, qui était de 39,99 euros par mois et qui a été réduit de quasiment la moitié pour les deux premiers mois (au troisième mois, ça revient à 39,99 euros/mois). Elle est désormais à 19,99 euros. La seconde option c’est l’abonnement avec engagement d’un an. Il passe de 29,99 euros/mois à 19,99 euros/mois. Une solution particulièrement avantageuse et qui permet d’économiser d’environ 120 euros par rapport à l’option sans engagement.

Tous les matchs de Ligue 1 McDonald's.

Offre de bienvenue

Votre pack Unlimited à partir du 10 septembre

19€99/ MOIS

Jusqu'au 22 septembre 2024, économisez jusqu'à 120€

Seulement sur DAZN.

8 matchs en live, 1 en décalé chaque weekend de championnat