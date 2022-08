Nouveau point de chute pour Edinson Cavani

La Real Sociedad vise l'ancien Parisien Edinson Cavani.

Le directeur sportif de la Real Sociedad, Roberto Olabe, va devoir se dépêcher cette semaine, après avoir appris que l'attaquant vedette du club Alexander Isak allait rejoindre Newcastle United.

Le club de Txuri-Urdin se retrouve donc avec 70 millions d'euros dans les poches et doit recruter un nouvel attaquant. Selon Juanma Castano, journaliste de la Cadena Cope, La Real envisage de faire revenir Alexander Sorloth du RB Leipzig sous forme de prêt. Le Norvégien a passé la saison dernière à San Sebastian, marquant 8 buts en 44 apparitions.

Cependant, la nouvelle la plus importante est que les Basques pourraient s'intéresser à l'ancien attaquant de Manchester United et du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. L'Uruguayen est actuellement un joueur libre et a été étroitement lié à Valence et Villarreal.

L'incapacité à marquer des buts a gêné le Real ces derniers temps et l'arrivée d'un buteur efficace comme Cavani pourrait contribuer à résoudre ce problème. Bien qu'il doive faire face à la concurrence des deux autres clubs, La Real a ses finances en ordre et peut offrir un niveau de football plus élevé en Europa League.

Ce pourrait être un mouvement qui a du sens pour toutes les parties.