Nouveau gros coup dur pour le Barça avant le Clásico

Éliminé d'Europa League et miné par les blessures de Dembélé et Pedri, le Barça vient d'enregistrer un nouveau coup dur avant le Clásico.

Les problèmes ne font décidément que se multiplier pour Xavi : après l'élimination en Europa League contre Manchester United, les absences successives d'Ousmane Dembélé, Pedri et Gavi et la défaite surprise à Almeria, le coach catalan va de nouveau devoir faire sans l'un de ses piliers dans les prochaines semaines et notamment lors du prochain Clásico. Une absence importante qui arrive sans doute au pire moment pour les Blaugrana.

Nouveau coup dur avant le Clásico

Touché en fin de rencontre lors de la défaite de dimanche sur le terrain d'Almeria, Robert Lewandowski sera absent pour au moins deux semaines en raison d'une « surcharge au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche » selon le communiqué du club. Le Polonais loupera ainsi des rencontres primordiales en Liga contre Valence et l'Athletic Bilbao mais aussi et surtout le Clásico de jeudi prochain en demi-finale aller de Coupe du Roi.

Une absence de plus qui pourrait coûter cher pour un Barça qui défiera le Real sans ses trois pièces maîtresses offensives : Dembélé, Pedri et Lewandowski donc qui ne reviendront pas avant la mi-mars. Et, plus encore que cette rencontre aller de Coupe, les Blaugrana devront inverser la courbe négative qui vient de s'installer (élimination contre Manchester United et défaite en Liga trois jours plus tard) durant un mois de mars qui s'annonce musclé et décisif.

Lewandowski, le coup dur de trop?

Cette blessure de l'avant-centre catalan plonge le club dans le doute puisqu'il n'existe aucune solution de rechange à ce poste après les départs de Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang. Ansu Fati, qui a déjà occupé une position de faux n°9 sans jamais y briller, connaît une saison compliquée et pourrait ne même pas être disponible lui non plus en raison de la contusion au genou gauche qui lui a déjà fait rater le déplacement à Almeria.

Xavi pourrait décider d'à nouveau aller piocher parmi les jeunes de la réserve où Ángel Alarcón est, là aussi, le seul vrai attaquant de pointe. Mais le coach catalan prendra-t-il le risque d'aligner un joueur sans aucun match professionnel dans les jambes dans un moment aussi décisif de la saison? Difficile à dire. Toujours est-il que le Barça va aborder une phase décisive de sa saison en devant faire face à une accumulation de blessures importantes et une petite méforme en vue. Suffisant pour relancer la course à la Liga?