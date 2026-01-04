Nouveau départ au Real Madrid ? L'exode continue

Endrick Felipe a rejoint Lyon en prêt pour la seconde moitié de saison, mais les départs définitifs sont nombreux.

David Alaba partira certainement à l'expiration de son contrat en juin, tout comme Antonio Rüdiger. Côté transferts, Rodrygo Goes est toujours annoncé en Premier League, et Dani Ceballos vers son ancien club, le Real Betis.

Ceballos peine à s'imposer sous les ordres de Xabi Alonso, et son contrat courant jusqu'en 2027, le Real Madrid pourrait décider de le vendre cet été, une prolongation étant peu probable. Dans ce cas, le Betis serait sur les rangs, même si ses plans ont évolué ces derniers mois.

Selon ED, le Betis n'a pas l'intention de recruter Ceballos, ni ce mois-ci ni lors du mercato estival. Le milieu de terrain est toujours apprécié des dirigeants du club, mais on a le sentiment que ses chances de retour sont désormais trop faibles.

Le Betis rêve de faire revenir Fabian Ruiz. Ceballos était la priorité du Betis depuis un certain temps, mais c'est maintenant Fabian Ruiz qui occupe cette place. Autre ancien joueur, la star du Paris Saint-Germain a déjà manifesté son désir de revenir au club, et s'il ne signe pas de nouveau contrat dans les 18 prochains mois, un retour en Andalousie à l'été 2027 est envisageable.

Fabian serait une recrue de choix pour le Betis, même s'il faut patienter 18 mois pour l'obtenir. Il aurait alors 31 ans, mais il serait encore capable d'apporter une contribution majeure aux Verdiblancos.