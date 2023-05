Nouveau coup dur pour Zlatan Ibrahimovic

Longtemps blessé et non prolongé par le Milan pour la saison prochaine, c'est encore une mauvaise nouvelle qui vient de tomber sur Zlatan Ibrahimovic.

Ce dimanche contre Lecce, peu après l'heure de jeu, Zlatan Ibrahimovic sort du banc pour entamer son échauffement en vue d'une montée au jeu. Problème, cinq minutes plus tard, le Suédois stoppe sa mise en route et retourne s'asseoir sur le banc, tête baissée. Il ne montera pas au jeu. Ce n'est pas une décision de son entraîneur Stefano Pioli : Zlatan s'est à nouveau blessé. Les examens approfondis qu'il a subi peu après la rencontre viennent de rendre leur verdict. Et c'est une autre mauvaise nouvelle pour l'attaquant milanais.

Une saison pourrie déjà finie?

Selon les informations de Sky, Zlatan souffrirait d'une déchirure du jumeau médial du mollet droit qui devrait le priver de terrain pour les prochaines semaines. Un nouveau coup dur pour le Suédois qui ne veut toutefois pas renoncer à sa carrière et ambitionne même d'être à nouveau disponible pour son entraîneur pour les derniers matchs de la saison.

Mais derrière sa volonté et son optimisme, ce nouveau problème musculaire sème évidemment largement le doute quant à sa fin de saison. Si il ne revient pas à temps, il s'agira sans doute de la pire saison de sa carrière, lui qui n'a disputé que 144 minutes en Serie A cumulées contre l'Atalanta, la Fiorentina, la Salernitana et l'Udinese. C'est d'ailleurs face à ces derniers qu'il a inscrit son seul but de la saison, sur penalty. Aussi ambitieux soit-il pour la suite de sa carrière, on approche dangereusement de la fin du règne de Zlatan sur le monde du ballon rond.