Nottingham Forest est entré dans la course à la signature du Colombien Luis Suárez, attaquant du Sporting Portugal, le club anglais ayant entamé ses démarches pour recruter le joueur, alors que son nom a été associé ces derniers jours à l'intérêt du Barça.

Suárez figurait parmi les options possibles pour le Barça afin de renforcer le poste d'attaquant, dans un contexte où le club catalan cherche une alternative offensive.

Âgé de 28 ans, Suárez est lié au Sporting Portugal par un contrat courant jusqu'en juin 2030, assorti d'une clause libératoire d'une valeur de 80 millions d'euros, selon le site Transfermarkt.

L'attaquant colombien a réalisé une saison remarquable avec le Sporting, après avoir inscrit 38 buts la saison dernière, confirmant ainsi son statut de l'un des meilleurs attaquants du championnat portugais et attirant l'intérêt de plusieurs clubs européens.

La démarche de Nottingham Forest intervient à un moment sensible du marché des transferts, le club anglais cherchant à profiter des derniers jours pour finaliser l'opération, tandis que le Sporting sera face à un test difficile si une offre financière importante et satisfaisante venait à parvenir pour se séparer de son attaquant.

En revanche, le nom de Suárez reste présent dans les plans du Barça comme l'une des options offensives envisagées, mais la position du club catalan sur ce dossier semble moins claire comparée à l'intérêt direct de Nottingham Forest.