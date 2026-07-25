Nouveau coup dur pour le Barça : un géant européen accélère pour sécuriser sa star

Le Bayern Munich s'apprête à entamer des négociations urgentes avec son attaquant anglais Harry Kane pour prolonger son contrat qui expire en juin 2027, une démarche visant à couper la route à l'intérêt de Barcelone, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski.

La chaîne britannique « Sky Sports » a rapporté que les négociations débuteront dès le retour de Kane de ses vacances estivales, la direction du club bavarois cherchant à accélérer le processus pour éviter les offres d'autres clubs et échapper à la perspective d'entamer la saison avec son attaquant dans la dernière année de son contrat.

Barcelone se renseigne sur le transfert

Barcelone avait placé Kane sur sa liste d'alternatives après la complication du transfert de Julian Alvarez en provenance de l'Atlético Madrid. La direction du club catalan s'est renseignée sur la situation du capitaine de la sélection anglaise et a cherché des moyens de financer un transfert potentiel qui semblait d'autant plus attractif que son contrat arrive bientôt à son terme.

Toutefois, les rapports indiquent que Kane est serein quant à sa situation à Munich, où le joueur et sa famille profitent de leur vie en Allemagne, l'Anglais demeurant l'arme offensive principale du Bayern après avoir inscrit 61 buts la saison dernière.

Une prolongation d'une ou deux saisons

Le Bayern Munich souhaite prolonger le contrat de son numéro 9 d'une ou deux saisons supplémentaires, un accord dont la conclusion apparaît actuellement comme le scénario le plus probable, d'autant que Kane a exprimé à maintes reprises son bonheur en Bavière, tandis que le club continue de le considérer comme un pilier de son projet.

Kane avait rejoint le Bayern Munich en provenance de Tottenham en août 2023 dans le cadre d'un transfert dont la valeur pourrait atteindre près de 100 millions de livres sterling, bonus compris.