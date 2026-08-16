Le dossier de l'avenir de l'Argentin Julian Alvarez a connu un nouveau rebondissement susceptible de rebattre les cartes de l'opération dans les derniers jours du mercato, après que l'attaquant de l'Atlético Madrid a refusé de rejoindre Arsenal, malgré l'intervention personnelle de l'entraîneur Mikel Arteta pour tenter de le convaincre de rallier le club anglais, selon les révélations de Bassel Tabbal, correspondant de la chaîne « beIN Sports » à Barcelone.

D'après Tabbal, l'Atlético Madrid ne s'oppose pas au départ d'Alvarez vers Arsenal, alors que le joueur persiste à refuser cette option, ce qui place le club madrilène dans une position délicate, d'autant que l'attaquant argentin reste attaché à son désir de rejoindre Barcelone, sa destination préférée.

Ces développements s'inscrivent dans le prolongement d'une crise grandissante entre Alvarez et l'Atlético, qui a débuté après que le joueur a fait part, lors de sa participation avec la sélection argentine à la Coupe du monde, de son désir de quitter le club afin de réaliser ce qu'il a décrit comme son « rêve », des déclarations largement comprises comme une volonté de rejoindre Barcelone.

Alvarez avait précisé qu'il s'était entretenu avec les responsables de l'Atlético et les personnes concernées par son avenir, et qu'il estimait que le départ était la meilleure option pour tout le monde, ce qui a ouvert la voie à une vaste course pour s'attacher ses services, sur fond d'intérêt de Barcelone, d'Arsenal et d'autres clubs.

Mais la crise ne s'est pas limitée au désir du joueur de partir ; l'Atlético maintient en effet sa position de refus de faciliter son transfert vers Barcelone, d'autant que le club ne veut pas renforcer un concurrent direct en Liga.

En revanche, l'idée d'un transfert d'Alvarez à Arsenal semble mieux acceptée par la direction du club madrilène, ce qui explique la tentative d'Arteta de convaincre personnellement le joueur du projet anglais.

Des rapports récents indiquent qu'Arsenal reste fortement intéressé par Alvarez, bien qu'il sache que le joueur préfère rejoindre Barcelone, tandis que le club anglais a tenté de tirer parti des complications de la relation entre l'attaquant et l'Atlético pour conclure l'opération en sa faveur.

La sensibilité de la situation s'accroît pour l'Atlético avec le retour d'Alvarez à l'entraînement, le journal « AS » ayant rapporté que le club attend du joueur des excuses et une concentration sur le travail avec l'équipe, tout en soulignant que la direction n'a pas l'intention d'ouvrir des négociations concernant son départ vers Barcelone, malgré les spéculations persistantes autour de son avenir.

En face, Barcelone se trouve devant une équation très complexe ; le club catalan place Alvarez parmi ses cibles offensives, et le joueur préfère porter son maillot, mais la conclusion de l'opération nécessite d'abord de surmonter la position de l'Atlético, sans oublier les aspects financiers qui rendent l'opération lourde pour les caisses du club.