Dans un nouveau coup dur pour le Barça, vainqueur de la Ligue des champions, le club catalan a annoncé le départ de sa vedette Salma Paralluelo vers l'Olympique Lyonnais, avec un contrat de quatre ans, une décision qui traduit l'hémorragie continue de joueuses au sein du Blaugrana après le récent sacre continental.

L'Olympique Lyonnais a confirmé, dans un communiqué officiel, l'arrivée de la joueuse espagnole âgée de 23 ans dans ses rangs, dans un transfert qui représente la première expérience professionnelle de Paralluelo hors d'Espagne. Elle y retrouvera son ancien entraîneur Jonatan Giráldez, qui pilote le projet ambitieux du prestigieux club français sous la direction de sa propriétaire Michele Kang.

Un parcours riche en titres

Paralluelo, élue meilleure jeune joueuse de la Coupe du monde 2023 remportée par l'Espagne, quitte le club catalan après quatre saisons prolifiques durant lesquelles elle a glané 14 titres et inscrit 72 buts en 131 matchs, dont deux buts lors de la dernière finale de la Ligue des champions.

Le départ de l'ailière gauche s'inscrit dans une vaste vague de départs que connaissent les rangs du Barça, le club ayant déjà dit adieu à sa vedette Alexia Putellas, qui a rejoint les London City Lionesses, également propriété de Michele Kang, ce qui place le Blaugrana devant un immense défi pour compenser le départ de joueuses majeures ayant contribué au sacre continental.

Des renforts ambitieux pour Lyon

De son côté, l'Olympique Lyonnais s'est réjoui de l'arrivée de Paralluelo, qui rejoint la liste des nouvelles recrues comprenant Caroline Weir, Maria Luisa Grohs et Johanna Rytting Kaneryd, dans une démarche qui renforce les ambitions du club de l'est de la France de retrouver sa place parmi les grands d'Europe au cours des prochaines saisons.