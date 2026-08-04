Le commentateur sportif tunisien Issam Chaouali a annoncé la prolongation de son contrat avec le réseau « beIN Sports » pour quatre nouvelles années, poursuivant ainsi son parcours avec la chaîne qatarie, dans une démarche qu'il a qualifiée de « défi renouvelé » avec sa maison et son public.

Chaouali a révélé la nouvelle via son compte officiel sur « Facebook », où il a écrit : « Un nouveau contrat et un défi renouvelé, quatre années de plus dans ma maison et au milieu de mon public, quatre années des plus grandes compétitions. Merci à la direction des chaînes médiatiques beIN, et le meilleur est à venir si Dieu le veut. »

La publication de Chaouali a bénéficié d'un large accueil du public, ses abonnés ayant salué la décision de prolongation.

Cette prolongation signifie le maintien de l'une des voix sportives arabes les plus célèbres dans la couverture des plus grandes compétitions mondiales, au premier rang desquelles la Coupe du monde, la Ligue des champions et les grands championnats européens.

Chaouali est considéré comme l'un des commentateurs sportifs les plus en vue du monde arabe au cours des deux dernières décennies, après avoir réussi à se constituer une large base de supporters grâce à son style singulier qui allie la ferveur, la culture linguistique et le recours aux vers poétiques et aux citations littéraires, ce qui lui a valu une place particulière auprès des amoureux du football.

Chaouali a débuté sa carrière médiatique en Tunisie, avant de rejoindre le réseau « Al Jazeera Sport », devenu par la suite « beIN Sports », où il est devenu l'un des visages les plus marquants associés au commentaire des grandes rencontres et des finales continentales et mondiales.

Au cours de sa carrière, Chaouali a commenté des dizaines de matchs historiques en Coupe du monde, en Championnat d'Europe des nations, en Ligue des champions, en Coupe d'Afrique des nations, en plus d'un grand nombre de confrontations classiques dans les championnats européens, ce qui a ancré sa position parmi les commentateurs les plus influents et les plus populaires de la région.

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