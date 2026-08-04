Le commentateur sportif tunisien Issam Chaouali a annoncé le renouvellement de son contrat avec le réseau beIN Sports pour quatre nouvelles années, poursuivant ainsi son aventure avec la chaîne qatarie, dans une démarche qu'il a qualifiée de « défi renouvelé » avec sa maison et son public.

Chaouali a dévoilé la nouvelle via son compte officiel sur Facebook, où il a écrit : « Un nouveau contrat et un défi renouvelé, quatre années de plus dans ma maison et parmi mon public, quatre années des plus grandes compétitions. Merci à la direction des chaînes médiatiques beIN, et le meilleur est à venir, si Dieu le veut. »

La publication de Chaouali a reçu un immense accueil du public, ses abonnés ayant salué la décision de renouvellement.

Ce renouvellement signifie la poursuite de l'une des voix sportives arabes les plus célèbres dans la couverture des plus grandes compétitions mondiales, au premier rang desquelles la Coupe du monde, la Ligue des champions de l'UEFA et les grands championnats européens.

Chaouali est considéré comme l'un des commentateurs sportifs les plus en vue du monde arabe au cours des deux dernières décennies, après avoir réussi à se constituer une large base de supporters grâce à son style singulier qui mêle enthousiasme, culture linguistique et recours aux vers poétiques et aux citations littéraires, ce qui lui a valu une place particulière auprès des amoureux du football.

Chaouali a débuté sa carrière médiatique en Tunisie, avant de rejoindre le réseau ART, puis Al Jazeera Sport, devenue par la suite beIN Sports, où il est devenu l'un des visages les plus marquants associés au commentaire des grands matches et des finales continentales et mondiales.

Au cours de sa carrière, Chaouali a commenté des dizaines de matches historiques en Coupe du monde, en Championnat d'Europe des nations, en Ligue des champions de l'UEFA et en Coupe d'Afrique des nations, en plus d'un grand nombre de duels classiques dans les championnats européens, ce qui a consolidé sa place parmi les commentateurs les plus influents et les plus populaires de la région.

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