Le Marocain Houcine Ammouta, directeur technique d'Al Ahly, a été frappé par un nouveau coup dur avant la confrontation face à Abou Qir Fertilizers, prévue mardi prochain dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Égypte de première division.

Le docteur Ahmed Gaballah, responsable du staff médical de l'équipe première de football d'Al Ahly, a révélé les détails de la blessure dont a été victime Ahmed Nabil Koka, joueur de l'équipe, après qu'il a subi des examens médicaux au cours des dernières heures.

Gaballah a indiqué que l'IRM passée par Ahmed Nabil Koka a révélé une élongation de deuxième degré au bas de l'ischio-jambier gauche.

Le responsable du staff médical d'Al Ahly a précisé, via le site officiel du club, que le joueur suivra au cours de la période à venir un programme de soins et de rééducation, dans le but de se remettre de sa blessure et de retrouver pleinement sa forme physique avant de reprendre les entraînements collectifs.

La blessure de Koka vient accroître les soucis du staff technique d'Al Ahly, notamment au vu de l'accumulation des matchs et du besoin d'avoir le plus grand nombre possible de joueurs disponibles durant la prochaine phase du championnat.

Ahmed Gaballah avait précédemment révélé qu'Amr El Gazzar avait été victime d'une grave blessure, après que les examens passés par le joueur ont mis en évidence une rupture des ligaments croisés antérieurs, en plus d'une rupture du ménisque interne.

L'absence de Koka constitue un coup supplémentaire pour Al Ahly, d'autant que le joueur, âgé de 25 ans, était présent lors de tous les matchs de l'équipe en championnat d'Égypte cette saison sous la conduite de Houcine Ammouta.

Ammouta s'est appuyé sur Koka à plus d'un poste au cours des derniers matchs, le joueur ayant tantôt évolué au poste d'arrière gauche, tantôt au milieu de terrain, ce qui reflète son importance aux yeux du staff technique et sa capacité à assumer plus d'un rôle sur le terrain.

Par conséquent, le staff technique d'Al Ahly devra composer avec l'absence de Koka lors de la confrontation face à Abou Qir Fertilizers et chercher le remplaçant approprié pour pallier son forfait, alors que la liste des blessures continue de s'imposer dans les calculs de l'équipe en ce début de saison.

Les supporters d'Al Ahly attendent de voir comment l'équipe se comportera lors de la cinquième journée, surtout alors qu'Ammouta cherche à maintenir la stabilité de son onze et à obtenir les résultats escomptés, à un moment où les pressions physiques et techniques s'accentuent avec l'enchaînement des matchs.