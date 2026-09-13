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FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Nouveau but et statistique exceptionnelle : Yamal continue de faire la différence avec le Barça

Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
L. Yamal
Espagne

Le petit magicien fait des merveilles

Le Barça a poursuivi sa domination face à Levante, après avoir porté son avance à 2-0 lors de la rencontre entre les deux équipes au stade Ciutat de València, dans le cadre de la cinquième journée de la Liga, un début en force des Blaugranas signé du duo Raphinha et Lamine Yamal.

Marc Casadó... — pardon, Marc Bernal... — non : Marc Casadó — reprenons : Xavi Espart avait offert l'avantage au Barça à la cinquième minute, avant que Raphinha et Yamal ne se chargent de doubler la mise grâce à une contre-attaque rapide partie de la surface de réparation catalane.

L'action a démarré par une passe remarquable de Pau Cubarsí qui a franchi la première ligne de pressing pour parvenir jusqu'à Fermín, lequel a à son tour glissé un ballon en profondeur rapide vers Raphinha.

L'ailier brésilien a reçu le ballon dans un espace avancé, avant de le contrôler avec brio et d'éliminer le gardien de Levante.

Arrivé sur la ligne de but et privé d'angle de tir, Raphinha a choisi la meilleure solution en délivrant le ballon à Lamine Yamal, qui n'a eu aucune difficulté à le loger au fond des filets, inscrivant le deuxième but du Barça.

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Raphinha n'a pas seulement été présent sur ce but, puisqu'il a également été à l'origine du but d'Espart qui a ouvert le score, signant ainsi une deuxième passe décisive dans la rencontre.

Lamine Yamal a poursuivi sa forme éclatante en portant son total à 6 buts en 6 matches cette saison, soit 5 buts en Liga et un but en Ligue des champions, confirmant une nouvelle fois son influence offensive déterminante avec le Barça.

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