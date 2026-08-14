Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont parvenus à un accord définitif pour boucler le transfert de l'attaquant espagnol Ferran Torres vers le Parc des Princes.

Selon le journal espagnol « Sport », le Barça, qui réclamait au départ environ 60 millions d'euros dans l'opération, a fini par accepter un montant proche de 50 millions d'euros proposé de manière définitive par le club parisien au terme de négociations ardues.

Le Paris Saint-Germain, qui souhaitait initialement payer 40 millions au maximum, avait menacé de rompre les négociations, expliquant qu'il avait déjà scellé l'avenir du joueur et que ce dernier partirait libre dans un an.

Le club parisien a refusé, par orgueil, d'atteindre le chiffre de 50 millions d'euros dans l'affaire, bien qu'il ait déjà engrangé cet été un total de 159 millions d'euros grâce aux ventes.

Le journal a souligné que le Paris Saint-Germain était parfaitement conscient du besoin pressant de vendre du Barça et de son contrôle absolu sur l'avenir du joueur, raison pour laquelle il s'en est tenu à une offre définitive parvenue au Barça mercredi, assortie de certains détails.

La dernière offre comprenait des variables qui se sont finalement transformées en montants fixes, mais avec une condition surprenante : que le chiffre total n'atteigne pas les 50 millions d'euros (même si le montant final s'en approche de très près).

Le club catalan a finalisé son accord en considérant l'opération comme une bonne affaire, compte tenu de l'économie réalisée sur le salaire du joueur, des recettes et du bénéfice net généré par son départ, cette vente étant décisive pour enregistrer les nouvelles recrues arrivées jusqu'à présent au cours de l'été en cours.

Le Barça a fait preuve, dès le départ, d'une pleine conscience de la difficulté des négociations une fois prise la décision de vendre Ferran Torres, un joueur que l'entraîneur Hans Flick n'a jamais considéré comme une option stratégique.

Malgré cela, l'espoir prévalait de voir le Paris Saint-Germain se lancer de toutes ses forces dès le début pour boucler l'opération de recrutement au plus vite, mais la direction parisienne a beaucoup changé depuis l'arrivée de Luis Campos à la direction sportive.

Le défi du Paris Saint-Germain consiste à clôturer le marché des transferts avec un équilibre financier positif, puisqu'il cherche actuellement à économiser autant que possible et fait fortement pression pour négocier les prix, après la fin de l'ère des dépenses fastueuses, le club étant soumis à un contrôle strict au niveau du fair-play financier.