Giuliano Simeone, attaquant de l’équipe d’Argentine, a confié l’ampleur de l’influence de Lionel Messi au sein du groupe argentin, visiblement ému lorsqu’il a évoqué le capitaine après la qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026.

L’Argentine, qualifiée pour la finale après sa victoire 2-1 sur l’Angleterre en demi-finale, défiera l’Espagne dimanche prochain.

Simeone a confié aux médias : « En vérité, cela me touche énormément et m’émeut… Leo a 39 ans, il a tout accompli et possède déjà tout ce dont un footballeur peut rêver au cours de sa carrière, et pourtant, il continue de se battre sur le terrain. »

Et de conclure : « À nous, les joueurs, de tout donner sur le terrain, de courir et de nous dépenser sans compter pour lui, de courir pour toute l’Argentine… Nous sommes vraiment très heureux. »

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Les propos de Simeone traduisent l’excellent moral qui règne au sein de l’Albiceleste emmenée par Messi, que ses coéquipiers considèrent comme leur principale source d’inspiration, alors qu’il se prépare à disputer une nouvelle finale en sélection.

Nombre d’observateurs estiment que les propos du fils de l’entraîneur Diego Simeone résument bien le lien unique qui unit Messi à ses coéquipiers, alors que la star chevronnée est devenue un symbole de combativité sur le terrain malgré son âge avancé et après avoir remporté tous les titres possibles.

Messi s’apprête à mener l’Argentine en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, dans l’espoir de conserver le titre mondial conquis lors de la dernière édition, tandis que ses coéquipiers entendent donner le meilleur d’eux-mêmes pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire du « tango ».