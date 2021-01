"Nous devons nous battre" - Le message de Cavani à ses coéquipiers

Si Manchester United veut reprendre la tête de la Premier League et y rester, il faudra se dépasser lors de chaque match, a prévenu Edinson Cavani.

Edinson Cavani a averti que ne pouvait pas se permettre de se relacher contre et a déclaré qu'ils devaient "se battre" pour conserver leur position au classement de la . United a atteint le sommet après le Nouvel An, pour la première fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a rebondi après un début de campagne lent pour émerger comme de véritables prétendants au titre. Face à Fulham ce mercredi soir, une confirmation est attendue. Les Red Devils ont remporté des victoires lors de neuf de leurs 12 derniers matches, mais ont été freinés par (0-0).

On s'attend à ce que les 13 fois vainqueurs de la Premier League retrouvent le chemin de la victoire à Craven Cottage et reprennent la première place devant , qui a disputé un match de plus après avoir battu 2-0 mardi. Cependant, Cavani s'attend à un autre examen difficile contre une équipe de Fulham qui se bat pour sa survie et dit que lui et ses coéquipiers ne peuvent pas se permettre de se voir trop beaux après tout leur travail acharné au cours des derniers mois.

"Nous voulons nous battre pour rester là où nous sommes"

"Je pense que l'une des choses les plus importantes dont nous devons être conscients, chaque fois que nous entrons dans un match, est que nous sommes Manchester United et, que nous soyons en tête du championnat ou à toute autre position, chaque équipe qui joue contre Manchester United essaie de faire de son mieux pour essayer de les battre", a déclaré l'attaquant uruguayen sur le site officiel de United. Une situation qui lui rappelle celle qui était la sienne au .





"C'était aussi une situation similaire pour moi quand j'étais au PSG. Les équipes essaient de faire l'impossible pour remporter la victoire contre l'une des équipes les plus légendaires et les meilleures du monde. Donc, veiller à ce que nous soyons concentrés et concentrés sur cela, devrait nous donner l'énergie de vouloir lutter. Et, en ce moment, nous sommes en tête de la ligue, nous voulons aussi nous battre pour rester là où nous sommes. Pour tout cela, nous devons être prêts".

"Comme je le dis toujours, l'important n'est pas seulement de gagner quelques matchs, c'est d'avoir cette constance de toujours concourir, de concourir dans chaque match et pour chaque balle, et de se concentrer au maximum pour chaque situation qui se présente dans le jeu. Et c’est ce qui, en fin de compte, vous permet d’atteindre votre objectif ultime (...) Nous devons donc être conscients que ce sera un match difficile et que nous devons être concentrés à 100%, afin de prendre soin de tous les détails afin que nous puissions essayer de gagner le match afin de rester dans position que nous occupons actuellement", a-t-il ajouté. Un message de leader.