"Nous devons avoir plus faim", déplore Hansi Flick

Après leur déroute 4-0 contre l'Atlético Madrid, tous les regards étaient tournés vers une réaction, mais leur défaite face à Gérone a manqué à la fois de réaction et de solutions.

Cependant, la frustration était immense chez les supporters du Barça après le but victorieux de Gérone, marqué suite à une faute apparente de Claudio Echeverri sur Jules Koundé. Flick a fait de son mieux pour éviter d'en parler.

« Je ne veux pas parler de ça ; tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le deuxième but. Vous avez tous vu l'action. Faute ou pas, qu'en pensez-vous ? [Oui] Merci beaucoup, inutile d'en dire plus. »

« Nous avons vraiment mal joué en seconde période. Nous avons été faibles défensivement. Il n'y a pas d'excuses, mais ils sont du même niveau que nous, alors peut-être que ce n'était pas le bon niveau. »

Les Blaugrana n'ont pas réussi à imposer leur pressing à leurs voisins catalans, ce qui s'est traduit par de fréquentes incursions de Gérone dans leur défense.

« L'équipe est fatiguée, pas fraîche, mais nous devons avoir plus faim de victoires. Plus de contrôle, moins d'erreurs. »

« Il n'y a pas d'excuses. Nous n'avons pas fait notre travail et nous devons progresser. Le résultat est ce qu'il est. Nous devons mieux jouer. Nous avons eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Gérone en a eu en seconde. En transition, en défense surtout, nous n'avons pas été performants. »

Plus précisément, Flick a critiqué le milieu de terrain après le match.

« Notre placement n'était pas bon, surtout au milieu. Nous avons commis trop d'erreurs. Nous devons nous ressaisir et recommencer à bien jouer. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur la bonne voie. »

Flick mise sur une pause mentale

Flick cherchait déjà des solutions pour sortir de la mauvaise passe et a décidé qu'une pause était la meilleure chose à faire pour ses joueurs, qui ont la majeure partie de la semaine pour préparer leur rencontre de Liga face à Levante.

« Je leur ai accordé deux jours de repos. L'objectif est de se ressourcer mentalement avant le prochain match. Nous sommes tous déçus. Mais nous allons nous battre. Il est temps de revenir. Nous serons de retour jeudi avec un état d'esprit différent et nous nous entraînerons mieux. »

L'entraîneur allemand a également laissé entendre que le retour de Pedri et de Marcus Rashford, tous deux absents ces derniers temps en raison de blessures, pourrait renforcer le FC Barcelone.

« J'espère récupérer d'autres joueurs la semaine prochaine. Pedri, Rashford… on verra pour Gavi. La situation est nouvelle et nous devons retrouver notre meilleur niveau. »