Nottingham Forest - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Nottingham Forest vs Manchester City

Nottingham défie Man City dans un duel crucial pour le top 4. Forest veut relancer sa dynamique, tandis que les Citizens visent un nouveau succès.

Nottingham Forest et Manchester City s’affrontent ce samedi dans un choc au sommet de la Premier League. Troisièmes, les hommes de Nuno Espirito Santo veulent relancer leur dynamique face à un City en quête de constance. Avec la pression qui monte dans la course au top 4, ce duel s’annonce électrique au City Ground.

Nottingham Forest en perte de vitesse

Après une première partie de saison impressionnante, Nottingham Forest traverse une période délicate. Battre Fulham (2-1) et Newcastle (4-3) aurait pu asseoir leur position, mais ces défaites ont fragilisé leur avance. Leur dernier match nul contre Arsenal (0-0) a permis de limiter la casse, mais la marge sur les poursuivants s’amenuise : seulement six points séparent la troisième place de la dixième à onze journées de la fin.

Si Forest reste bien placé pour décrocher une qualification historique en Ligue des Champions, un succès contre City serait un tournant. Mais la tâche s’annonce rude : les Tricky Trees n’ont plus battu les Citizens en championnat depuis 1997 et restent sur neuf confrontations sans victoire (2 nuls, 7 défaites). La solidité défensive sera clé, surtout face à l’armada offensive de Guardiola.

Manchester City en reconquête

Vainqueur sur le fil à Tottenham (1-0) avant de renverser Plymouth Argyle en FA Cup (3-1), Manchester City veut maintenant consolider sa place dans le top 4. Les Skyblues sont invaincus en Premier League contre Nottingham depuis leur retour dans l’élite et restent sur trois victoires consécutives contre eux sans encaisser de but (7-0 au cumulé).

Pourtant, City n’a pris qu’un point lors de ses sept derniers matchs en Premier League lorsqu’il débutait la journée dans le top 4, concédant 19 buts. Un paradoxe pour l’équipe de Pep Guardiola, qui doit impérativement retrouver une meilleure assise défensive.

Avec 21 buts inscrits en championnat en 2025, Manchester City reste cependant une machine offensive redoutable, au même niveau que Liverpool. Une victoire ce samedi leur assurerait de conserver leur place sur le podium et de mettre la pression sur Arsenal et Liverpool.

Face à une équipe de Forest en perte de vitesse, City part favori. Mais dans une course au top 4 plus indécise que jamais, chaque faux pas peut coûter cher.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris les chaînes de télévision, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Nottingham Forest - Manchester City ?

La rencontre entre Nottingham Forest et Manchester City sera à suivre ce samedi 08 mars 2025 à partir de 13h30 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.