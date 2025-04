Nottingham Forest - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nottingham Forest vs Manchester City

Ce dimanche, Wembley s'apprête à vibrer pour une demie de Cup électrique entre City, en quête de rachat, et Nottingham Forest, rêveur mais déterminé.

Privé de sa couronne en Premier League, Manchester City peut encore sauver les apparences en allant chercher un deuxième sacre en FA Cup en trois ans. Déjà auteurs d’une performance historique en atteignant les demi-finales pour la septième année d'affilée, les Sky Blues de Pep Guardiola arrivent en confiance, malgré l'absence d'Erling Haaland.

City veut sauver sa saison

Avec cinq victoires lors de leurs six derniers matchs, et une régularité offensive impressionnante en Coupe — 21 rencontres consécutives avec au moins un but —, City s'avance en favori logique. Leur dernier succès face à Aston Villa, arraché dans les derniers instants grâce à Matheus Nunes, témoigne d'une équipe toujours capable de faire basculer un match.

Face au mastodonte mancunien, Nottingham Forest rêve d'un retour en finale attendu depuis 1991. Les hommes de Nuno Espirito Santo, véritables spécialistes des séances de tirs au but après trois qualifications successives aux penalties, débarquent à Wembley avec une confiance décuplée.

Nottingham Forest, l'invité surprise qui veut y croire

Victorieux de Tottenham lundi en championnat, les Tricky Trees ont prouvé qu'ils savaient aussi faire la différence dans le jeu. Et leur coach portugais rêve d'imiter José Mourinho, unique représentant lusitanien à avoir atteint la finale de la FA Cup.

Cette saison, City et Forest se sont déjà neutralisés une fois chacun en championnat. Preuve que ce choc ne sera pas joué d'avance. Entre une armada habituée des sommets et un outsider porté par son rêve, Wembley pourrait bien être le théâtre d’un scénario fou.

Le vainqueur aura rendez-vous avec Crystal Palace pour écrire l'ultime chapitre. Mais avant cela, il faudra survivre à 90 — voire 120 — minutes d’une intensité dévorante.

Horaire et lieu du match Nottingham Forest - Manchester City

Le match se jouera à Wembley dimanche, avec un coup d'envoi à 17h30, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe Nottingham Forest

Pour cette demi-finale, Nuno Espirito Santo devra composer sans deux éléments majeurs : Neco Williams et le capitaine Ryan Yates, tous deux suspendus. Un léger espoir subsiste concernant Ola Aina, qui pourrait effectuer son retour après une blessure au mollet, mais le groupe devrait rester globalement inchangé.La solidité défensive de Forest, combinée à leur dangerosité en contre — portée notamment par Anthony Elanga et Morgan Gibbs-White —, a été l’un des ingrédients majeurs de leur parcours remarquable. Les Tricky Trees espèrent reproduire la discipline qui leur avait permis de faire tomber Manchester City lors de leur dernière confrontation en championnat..

Infos de l'équipe Manchester City

Manchester City débarque à Wembley avec une pression énorme : la FA Cup représente leur dernière vraie chance de sauver leur saison. Les hommes de Pep Guardiola, rompus à ce genre de rendez-vous, disputent une septième demi-finale consécutive, un record.

Aucune nouvelle absence n'est à signaler dans les rangs citizens, et Guardiola devrait aligner son équipe-type pour tenter de faire sauter le verrou de Forest. Après leur qualification difficile face à Bournemouth en quarts de finale, les Sky Blues savent qu’ils n’auront pas droit à l’erreur s'ils veulent rallier une nouvelle finale, un an après leur grosse désillusion.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations