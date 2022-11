Les notes du PSG face à Auxerre (5-0) : la "MNM" en gestion, Mendes tout en percussion

Découvrez les notes attribuées par la rédaction de GOAL aux joueurs du PSG après leur succès 5-0 contre l'AJA lors de la 15e journée de Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma : 6/10

Dans un match où sa défense a peu été mise à contribution, il a su rester vigilant en repoussant la frappe de Niang quelques minutes après le but parisien (17e) et captant la tentative de Sinayoko (21e). Il détourne bien aussi une frappe de Perrin (72e).

Achraf Hakimi : 6/10

Beaucoup d'énergie et de bons pressings qui ont permis à Paris de récupérer le ballon. S'il décale bien Soler sur l'action qui précède le but parisien, son apport offensif a été très limité sur son côté et sur un contre plein axe qu'il part seul au but pour inscrire le but qui enterre les espoirs auxerrois (3-0, 57e).

Nordi Mukiele : 5/10

De l'agressivité certes dans les duels ou sur quelques-unes de ses montées mais une efficacité moindre. Aligné en défense centrale à côté de Ramos, il apprécie mal un ballon pour Niang qui se retrouve face à Donnarumma (17e) et se fait devancer par ce dernier dans la surface avant de frapper en pivot (50e). Il se procure une belle opportunité de la tête.

Sergio Ramos : 6/10

Dans une position qu'il a occupée une grande partie de sa carrière à Madrid, le défenseur espagnol a fait parler son expérience. Il a coupé quelques ballons dans la surface, a fait parler son jeu de tête et sa vigilance sur quelques courses comme face à Autret en fin de première période. Un bon sauvetage pour sauver un ballon de but (56e). Remplacé par Kimpembe (75e).

Nuno Mendes : 7/10

Le jour où ses partenaires utiliseront au mieux ses courses tranchantes, il deviendra une arme encore plus redoutable. Lancé à pleine vitesse, il est parfaitement servi par Messi avant de remettre pour Mbappé (1-0, 11e). Pour son deuxième match comme titulaire après sa blessure, il a aussi été impressionnant physiquement, à l'image du deuxième but, où il sert parfaitement Soler après avoir résisté à trois adversaires (2-0, 51e).

Marco Verratti : 5/10

L'Italien fait certes beaucoup d'efforts, initie le pressing pour récupérer le ballon mais depuis quelques matchs son influence sur le jeu semble en pâtir. Alors que l'Italie ne dispute pas la Coupe du monde, le repos qui arrive devrait lui faire du bien.

Danilo Pereira : 7/10

Et si le grand gagnant du retour à trois milieux de terrain c'était lui. En position de sentinelle, le Portugais a fait le ménage, a compensé et a remporté des duels aériens : dans ce registre Paris n'a pas d'équivalent. Seul bémol, ce repli défensif où il vient s'intercaler entre Mukiele et Ramos alors que l'AJA attaquait à deux voire trois.

Carlos Soler : 5/10

Jusqu'au retour des vestiaires, son match est de très mauvaise facture. Hormis son centre qui amène l'action du premier but, il perd beaucoup de ballons et semble dépassé dans l'impact physique et le duel. Pas toujours bien servi dans la surface, il sauve sa prestation en étant à la réception d'un centre de Mendes (2-0, 51e) et en servant parfaitement Hakimi sur un contre éclair (3-0, 57e). Remplacé par Renato Sanches (61e), auteur de son deuxième but de la saison (4-0, 80e).

Neymar : 5/10

Décisif et rigoureux la semaine passée à Lorient, le Brésilien n'a pas eu le même rendement que depuis le début de saison. S'il est venu chercher des ballons très bas, il n'est jamais parvenu à animer le jeu et a manqué pas mal de passes. Le Ney a aussi reçu quelques coups qui lui ont certainement fait perdre le rythme. Remplacé par Hugo Ekitike (75e), passeur décisif pour Sanches (80e) et surtout auteur de son premier but (5-0, 84e).

Lionel Messi : 6/10

Un match tout en gestion. Il n'avait pas besoin d'être à son prime pour faire vaciller Auxerre et a souvent donné l'impression d'éviter le duel pour avoir le rôle du métronome. C'est d'ailleurs lui qui offre un ballon merveilleux à Mendes sur l'ouverture du score de Mbappé (11e). Il trouve le poteau sur sa spéciale (66e). Remplacé par Sarabia (75e).

Kylian Mbappé : 6/10

Comme ses partenaires, il a commencé la rencontre à fond avant de gérer. Des accélérations, des échanges avec ses partenaires. On l'a moins vu devant le but ensuite et il n'a pas toujours été servi idéalement mais il a fait le boulot.