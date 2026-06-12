Notes des joueurs : Corée du Sud - République tchèque : Hwang In-beom brille, tandis que Patrik Schick peine

La République de Corée a entamé sa Coupe du monde par une victoire 2-1, arrachée face à la République tchèque après avoir renversé le score dans le Groupe A. La tête puissante de Ladislav Krejcí, suite à une touche précise de Vladimir Coufal, avait pourtant récompensé la stratégie de contre-attaque des Tchèques. Cependant, la qualité technique des Coréens a fini par faire la différence lors d’un dernier quart d’heure effréné.

In-beom Hwang a fait la différence, égalisant d’un lob délicat avant de centrer pour le remplaçant Hyeon-gyu Oh, qui a scellé le renversement de situation. Le capitaine Heung-min Son a connu une soirée frustrante devant le but, repoussé par Matej Kovar lors d’un face-à-face, mais la profondeur du banc coréen a eu un impact décisif, tandis que la première Coupe du monde de la République tchèque en 20 ans a débuté par une défaite.

Ci-dessous, nous notons tous les joueurs ayant pris part à la rencontre...

République de Corée

Gardiens et défense

Seung-gyu Kim (8/10)

Il a réalisé des arrêts déterminants, repoussant une frappe à bout portant d’Adam Hlozek puis un tir de Michal Sadílek à la 94^e minute, alors que l’avance d’un but restait fragile. Il n’a cédé que sur une tête de Krejčí sur coup franc, et ses interventions en fin de match ont assuré la victoire.

Han-beom Lee (7/10)

Solide dans sa ligne de trois, il a également apporté le surnombre sur le côté droit. Il a placé une tête sur corner au-dessus de la barre en première période puis réalisé un dégagement crucial en fin de match pour soulager sa défense pendant le temps additionnel.

Gi-hyuk Lee (6/10)

A rempli son rôle de défenseur central gauche sans incident majeur jusqu'aux dernières minutes. A reçu le seul carton jaune du match à la 96e minute pour avoir stoppé une contre-attaque tchèque, une intervention nécessaire pour préserver le résultat.

Min-jae Kim (7/10)

Il a ancré la défense grâce à sa présence physique et à son jeu de tête, gagnant ses duels face aux attaquants tchèques. Il a bien relancé le jeu depuis l’arrière et a endossé le brassard de capitaine après le remplacement de Son, même s’il a été battu sur l’ouverture du score de Krejčí.

Milieu de terrain

In-beom Hwang (9/10)

Il a livré une performance décisive, marquant un but et délivrant une passe décisive dans les moments clés. Son égalisation à la 67^e minute, après une passe de Kang-in Lee et un lob subtil par-dessus Kovar, a relancé la Corée. Son centre précis de la droite a ensuite permis à Oh d’inscrire le but de la victoire.

Seung-ho Paik (7/10)

Il a assuré la profondeur au milieu de terrain, libérant les créateurs coréens et soutenant une possession de 62 %. Il a également servi la passe décisive à In-beom Hwang, lançant l’action qui a mené au but de la victoire.

Jae-sung Lee (7/10)

Très influent dans son rôle de meneur de jeu durant la première heure, il a offert une passe décisive à Son, lequel s’est retrouvé face au gardien. Son tir après rebond a été repoussé par Kovar, puis il a cédé sa place à Hee-chan Hwang (62^e).

Tae-seok Lee (7/10)

Il a apporté de la profondeur depuis son poste d’arrière gauche et a contré les contre-attaques tchèques sur son flanc. Il a délivré plusieurs centres et a bien combiné avec les milieux de terrain, mais a créé moins d’occasions franches que le côté droit, plus productif, avant son remplacement à la 69e minute.

Kang-in Lee (8/10)

Principale source de créativité de la Corée, il a offert une passe décisive exquise entre les défenseurs pour l’égalisation de Hwang In-beom. Il a contraint Kovar à une parade sur une frappe puissante à la 14e minute et a attiré l’attention constante de Krejčí tout au long du match.

Young-woo Seol (7/10)

Il a apporté dynamisme et ampleur sur le flanc droit, combinant efficacement avec Kang-in Lee tout au long du match. Ses interventions défensives et ses centres ont créé des occasions dangereuses alors que la Corée dominait territorialement pendant de longues périodes.

Attaque

Heung-min Son (6/10)

Il a mené l’attaque mais a connu une soirée frustrante malgré plusieurs occasions. Il a vu sa frappe bloquée par Hranac, a tiré au-dessus de la barre et s’est heurté à Kovar en face-à-face à la 56^e minute. Il s’est également replié pour créer des opportunités à ses coéquipiers mais n’a pas réussi à trouver la finition.

Remplaçants et entraîneur

Hee-chan Hwang (6/10)

Entré à la 62^e minute après l’ouverture du score tchèque, il a apporté de la vivacité à la pointe de l’attaque. Il a multiplié les appels pour étirer la défense durant la phase de remontée, sans toutefois peser statistiquement.

Hyeon-gyu Oh (8/10)

Il a fait son entrée à la 69e minute et, onze minutes plus tard, a ouvert le score d’une frappe du gauche après avoir anticipé le centre d’In-beom Hwang et devancé Hranac.

Ji-sung Eom (6/10)

Entré à la 69e minute à la place de Tae-seok Lee, il a participé à la solidité défensive de la Corée tout en préservant l’avance. Sa contribution offensive a été réduite, l’équipe privilégiant la gestion du match dans les dernières minutes.

Jin-gyu Kim (6/10)

Entré à la 84^e minute à la place d’In-beom Hwang, il a aidé à gérer le temps fort de la fin de match et les six minutes de temps additionnel sans se mettre en évidence.

Jin-seob Park (6/10)

Entré à la 84^e minute comme cinquième et dernier remplaçant, il a été chargé de préserver l’avance face à la poussée tardive de la République tchèque. Mission accomplie : la Corée a finalement remporté la rencontre.

Myung-Bo Hong

Il a aligné un 3-4-2-1 avec Lee Kang-in en meneur de jeu. Après l’ouverture du score adverse, il a répondu en faisant entrer Oh et Eom à la 69^e minute ; Oh a d’ailleurs marqué onze minutes plus tard. En fin de match, il a demandé à ses joueurs de verrouiller défensivement pour préserver la victoire après avoir été menés.





République tchèque

Gardiens et défense

Matej Kovar (7/10)

A réalisé plusieurs arrêts déterminants malgré la défaite : il a repoussé une frappe lointaine de Lee Kang-in, effectué un double arrêt à la 49^e minute et sorti une parade sur une situation de face-à-face avec Son. Impuissant sur les deux buts encaissés.

Vladimír Coufal (7/10)

Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score tchèque grâce à une remise en jeu puissante qui a trouvé Krejčí démarqué. Ses longues touches ont constamment mis la défense sous pression, et ses débordements sur le côté droit ont offert des opportunités de centre.

Stepan Chaloupek (6/10)

Il a souvent perdu le ballon, offrant à la Corée des récupérations dans des zones à risque. Aligné à droite de la défense à trois, ses passes imprécises ont freiné la construction tchèque.

Robin Hranac (7/10)

Il a réalisé un blocage crucial pour priver Son d’un but en première période, s’interposant au dernier moment devant ce qui semblait être une frappe imparable. Cependant, il s’est fait devancer par Hyeon-gyu Oh sur le but de la victoire, ne parvenant pas à suivre la course du remplaçant.

Ladislav Krejčí (7/10)

Il a ouvert le score d’une superbe tête sur un coup franc de Coufal, s’élevant librement pour placer le ballon dans le coin du but. Il a ensuite été chargé de marquer Kang-in Lee, mais n’a pas pu empêcher la passe décisive qui a conduit à l’égalisation.

Jaroslav Zeleny (6/10)

Aligné comme arrière latéral gauche, il a combiné avec Provod et Sulc lors des offensives sur le flanc. Il a adressé plusieurs centres et accompli son travail défensif sans faute, même si son influence est restée plus discrète que celle de Coufal de l’autre côté.

Milieu de terrain

Tomáš Souček (7/10)

Il a vu son but de la tête, refusé pour hors-jeu à la 77^e minute, qui aurait redonné l’avantage à la République tchèque. Il a couvert beaucoup de terrain dans les deux sens et a apporté sa présence aérienne sur les coups de pied arrêtés, même si le but refusé s’est avéré être un tournant.

Alexandr Sojka (6/10)

Positionné au milieu de terrain aux côtés de Souček, il n’a guère pesé sur les temps forts de la rencontre. Dominé au milieu par des Sud-Coréens plus techniques, il a cédé sa place à la 85^e minute.

Lukáš Provod (6/10)

Il a parfois brillé en conservation de balle, mais a également perdu des ballons dans des zones à risque. Sa contribution créative est restée limitée, et il a cédé sa place à la 64e minute lors du triple changement tchèque, juste après l’ouverture du score.

Attaque

Pavel Šulc (6/10)

Positionné derrière Schick, il n’a guère réussi à se démarquer face à une défense coréenne bien organisée. Peu d’espaces entre les lignes, il a souvent perdu le ballon avant d’être remplacé à la 64^e minute.

Patrik Schick (5/10)

Isolé en pointe, il a vécu une soirée difficile, largement neutralisé par Min-jae Kim et la défense coréenne. Peu servi, il n’a pas tenté le moindre tir et a cédé sa place à la 64^e minute, Koubek cherchant alors à modifier son approche.

Remplaçants et entraîneur

Tomáš Chorý (6/10)

Entré à la 64^e minute pour apporter un point d’appui aérien grâce à son gabarit imposant, il a effectué plusieurs déviations de la tête et occupé les défenseurs dans les duels, sans toutefois réussir à convertir ses occasions ni à inverser la tendance.

Adam Hložek (6/10)

Entré à la 64^e minute, il a immédiatement créé la meilleure occasion tchèque, contraignant Seung-gyu Kim à une parade à bout portant. Constamment à la recherche d’une passe dans le dos de la défense, il n’a toutefois pas réussi à égaliser.

Michal Sadílek (6/10)

A tiré le coup franc que Souček a converti de la tête, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Son tir depuis l'intérieur de la surface a été repoussé par Kim à la 94e minute – le remplaçant le plus influent de la République tchèque malgré la défaite.

Mojmír Chytil (6/10)

Entré à la 85e minute comme quatrième et dernier remplaçant, il n’a pas eu le temps d’influencer le match malgré la pression tchèque en fin de rencontre.

Miroslav Koubek

Il a mis en place un 3-4-2-1 axé sur la contre-attaque, avec Krejci comme capitaine et Schick en attaque. Son triple remplacement à la 64e minute, effectué après l’ouverture du score, a incité l’équipe à adopter une posture plus défensive ; elle a pourtant encaissé deux buts en treize minutes. La décision d’hors-jeu signifiée à Souček à la 77e minute s’est avérée décisive.