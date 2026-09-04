L'arbitre espagnol Hernández Hernández a suscité la polémique par certaines de ses décisions arbitrales lors de la défaite du Real Madrid sur le terrain du Real Betis (1-0), vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de Liga, au stade de La Cartuja.

De son côté, la plateforme« Archivo VAR » espagnole a dévoilé son évaluation de l'arbitre, estimant qu'il avait échoué dans la gestion de la rencontre.

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Hernández Hernández a obtenu une note faible (4,75) dans un match qui a vu son emprise sur le déroulement du jeu s'effriter au fil des minutes, tandis que la confrontation entre les joueurs des deux équipes s'intensifiait.

Selon « Archivo VAR », l'arbitre a brandi un carton jaune sévère à l'encontre d'Arda Güler, joueur du Real Madrid, avant la fin de la première mi-temps, ce qui l'a ensuite placé face à une difficulté dans la gestion du même joueur, puisqu'il a évité de lui montrer un second carton jaune, malgré une faute qui méritait la sanction.

Dans les dernières minutes, Hernández Hernández a accordé un penalty au Real Madrid, l'un de ces cas qui peuvent être sifflés, mais qui n'était pas le résultat d'un tacle imprudent et évident.

Le ralenti a montré, selon l'analyse d'« Archivo VAR », que le contact n'était pas de l'intensité que suggérait la réaction « spectaculaire » de Vinícius Júnior, d'autant que le ballon s'était déjà éloigné de lui avant sa chute.

S'en est suivie une autre polémique, liée à l'entrée de Bartra dans la surface de réparation pendant l'exécution du penalty, car il n'y avait pas de preuve concluante qu'il avait franchi la ligne de la surface avant la frappe. L'analyse estime qu'en cas de confirmation d'une entrée irrégulière de sa part, le penalty aurait dû être retiré.

Les évaluations d'« Archivo VAR » reposent sur plusieurs éléments, dont les plus notables sont la cohérence dans le traitement des fautes et des sanctions, l'uniformisation du critère de comptabilisation des fautes et de distribution des cartons, la gestion du match, ainsi que la personnalité de l'arbitre dans la prise de décisions et la manière dont il utilise l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR » dans les situations décisives.

Sont également soumis à révision les cas litigieux, tels que les penalties, les expulsions et les buts refusés, ainsi que les interventions qui auraient pu être sifflées et ne l'ont pas été.

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