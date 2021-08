Non payé, le sélectionneur du Venezuela claque la porte

Alors que se profile les matches internationaux de septembre, le sélectionneur du Venezuela, José Peseiro, jette l'éponge.

Début septembre, le Venezuela doit jouer trois matches dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : contre l'Argentine (le 2 à Caracas), le Pérou (le 5 à Lima) et le Paraguay (le 9 à Asunción).

Le problème, c'est qu'à quelques jours de ces échéances, le sélectionneur de la « Vinotinto », José Peseiro, vient de démissionner car il n'est plus payé depuis de longs mois.

L'entraîneur de nationalité portugaise a publié sur Twitter un communiqué annonçant sa démission et celle de son staff.

« Hier, le 19 août 2021, nous avons présenté notre démission à la Fédération vénézuélienne de football. C'est avec une profonde tristesse que nous abandonnons un projet motivant, entraînant, et pour lequel nous nous sommes donnés à fond. […] Nous avons tout fait vraiment tout, pour continuer ce travail. Malgré tous les efforts déployés, nous avons un retard de salaire de quatorze mois. C'est une situation que nous jugeons intenable. Nous voulons remercier tous ceux qui croyaient en ce projet et particulier le peuple vénézuélien, les clubs, les entraîneurs et joueurs vénézuéliens et enfin tous les joueurs que nous avons entraîné. »

Nommé en janvier 2020, José Peseiro a dirigé la « Vinotinto » lors de la dernière Copa América, terminant à la dernière place du Groupe B avec 2 points après des nuls contre la Colombie (0-0) et l'Equateur (2-2) et des défaites contre le Brésil (0-3) et le Pérou (0-1).

La Fédération vénézuélienne de football (FVF) a expliqué qu'elle avait demandé à Peseiro de rester pour diriger les trois matches de septembre et qu'après s'être accordé un délai de réflexion, il avait refusé.

Le président de la FVF, Jorge Giménez, a également annoncé que la FIFA et la CONMEBOL allait procéder à un audit à partir du 2 septembre et pour une durée de dix jours afin de revoir en profondeur la gestion financière de la fédération.