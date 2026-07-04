Noah Fernandez a été le grand protagoniste du premier match amical du PSV

Le PSV a entamé la saison 2026/27 par un match nul 1-1 face au Royal Antwerp FC. Le champion en titre a ouvert le score grâce à une superbe action individuelle de Noah Fernandez, avant de se faire rejoindre au score en seconde période par une belle égalisation des Belges.

À De Herdgang, l’entraîneur Peter Bosz a aligné une équipe largement remaniée : de nombreux internationaux étaient encore absents en raison de leurs obligations en Coupe du monde ou de leurs vacances. Ruben van Bommel et Mauro Júnior étaient également à l’infirmerie, tandis qu’Alassane Pléa, de retour après une longue blessure, a débuté sur le banc.

Dominant dès l’entame, le PSV a toutefois tardé à concrétiser sa supériorité territoriale. Couhaib Driouech a lancé les hostilités par deux tentatives, puis une combinaison Man-Sildillia a failli faire mouche sans succès.

À la mi-temps de la première période, Noah Fernandez a débloqué la situation d’un geste de grande classe. Le milieu de terrain de 18 ans a slalomé entre les défenseurs anversois avant de glisser le ballon dans le coin : 1-0. Ce fut le temps fort d’une première période globalement terne, au cours de laquelle le PSV n’a pratiquement rien concédé et est rentré au vestiaire avec l’avantage.

Après la pause, une équipe totalement remaniée est entrée en jeu : Pléa a fait son retour après sa longue blessure, tandis que Joey Veerman a immédiatement apporté plus de sérénité et de contrôle au jeu de position d’Eindhoven.

Les Brabançons ont conservé l’initiative, mais les occasions franches se sont raréfiées. Koller a failli doubler la mise sur un coup franc rapide de Veerman, tandis que Pléa, déjà en vue au milieu, a offert une passe décisive non convertie.

À l’heure de jeu, le Club Bruges a égalisé d’une action tout aussi remarquable : Aaron Ibrahim a repris de volée un ballon repoussé et l’a logé sous la lucarne (1-1). Dans le dernier quart d’heure, Koller puis Bouhamdi ont encore eu l’occasion de redonner l’avantage aux siens, en vain.