Noa Vahle : « Il est complètement fou ! Il a complètement perdu la tête ! »

Dans le podcast HNM, la présentatrice Noa Vahle critique ouvertement les méthodes d’entraînement parfois atypiques de l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta.

« Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, est fou ! Il a complètement perdu la tête, non, Hélène ? » lance-t-elle dans l’émission qu’elle anime avec Hélène Hendriks et Merel Ek.

« Arsenal a très bien démarré cette saison, mais la course au titre avec Manchester City est à nouveau très serrée. Ils risquent donc de tout gâcher à la dernière minute », analyse-t-elle. Les Gunners occupent actuellement la première place de la Premier League, mais ils ont joué un match de plus que Manchester City, qui pointe à trois points.

« Ces joueurs subissent une pression énorme. Arteta est à Arsenal depuis sept ans et il se doit de remporter le titre un jour. Cette année devait être la bonne. Mais depuis que ça tangue, il se met à faire des choses étranges. »

Elle illustre ses propos : « Il fait installer des enceintes qui diffusent à plein volume de la musique espagnole. » Hendriks renchérit : « Il a offert à tout le monde un stylo à plume très cher pour qu’on écrive dix fois après l’entraînement : “on va être champions”. »

« Il invente des choses vraiment étranges ! » poursuit Vahle. « Si j’étais la grande star d’Arsenal, je lui dirais : touche-toi le front. Il a aussi un labrador qui se promène au club, parce que ça réduit le stress. »

« Au final, ce qui compte, c’est la façon dont on prépare son équipe pour un match », tranche Vahle. « Demandez à Ruud Gullit, Marco van Basten ou René van der Gijp : ils vous diront tous de rester calmes et de simplement passer le ballon à la bonne couleur. »

Pour conclure, la journaliste évoque l’Ajax de l’an passé : « C’était pareil avec Francesco Farioli, qui refusait d’utiliser le mot « championnat ». Alors je me dis : franchement, les gars… »