Noa Lang a réagi via Instagram aux vives critiques de Ronald de Boer. L’ancien international avait mis en doute la semaine dernière la personnalité de l’ailier de Naples, âgé de 27 ans.

Lang est fortement associé à un possible transfert à l’Ajax. De Boer avait réagi à ce sujet la semaine dernière, après le match du tour préliminaire de la Conference League contre Shelbourne (victoire 3-1), sur Ziggo Sport. « J’adore Lang en tant que footballeur, mais pas en tant que personnalité. Je ne sais pas si l’Ajax ferait bien de le prendre. »

Lang a désormais répondu : « Dire n’importe quoi sur le nom de quelqu’un pour attirer un peu l’attention, part 764886 », a écrit l’attaquant sous une vidéo de Ziggo Sport dans laquelle De Boer s’exprime à son sujet.

Selon De Boer, l’Ajax devrait donc bien réfléchir à une éventuelle arrivée de Lang. « Comme joueur, oui, mais comme personnalité, je ne sais pas si tu dois l’avoir dans le groupe », a poursuivi l’ancien milieu de terrain dans son analyse.

De Boer a également émis des doutes sur la carrière récente de Lang. « Si Lang avait été si bon, il serait resté à Naples et à Galatasaray. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez ce garçon. »

De Boer a aussi des doutes sur la manière de gérer Lang au sein d’un effectif. « Comme entraîneur, tu as souvent un peu un dossier épineux avec lui. C’est ce qu’on entend de tout le monde. Il est aussi souvent occupé par d’autres choses, comme faire de la musique », a déclaré De Boer, qui a une nouvelle fois souligné qu’il était bien fan de Lang en tant que footballeur.

Plus tard, De Boer a quelque peu nuancé ses propos et a souligné qu’il s’agissait de son ressenti personnel. « J’espère qu’il prouvera le contraire s’il vient effectivement. Je serai le premier à reconnaître que j’ai tort. Nous avons suffisamment descendu des joueurs qui ont ensuite été excellents, et suffisamment encensé des joueurs qui n’ont ensuite rien montré. Tout le monde se trompe parfois. »

Lang est considéré à l’Ajax comme le principal candidat pour succéder à Mika Godts si le Belge rejoint effectivement le Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano a indiqué lundi que les Amstellodamois n’avaient pour l’instant formulé aucune offre pour Lang.







