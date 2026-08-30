Noa Lang reçoit un signal particulier à Naples juste avant le Deadline Day

Il ne semble pas que Noa Lang fasse encore un transfert cet été. L’ailier a en effet reçu un signal particulier à Naples juste avant la date limite du mercato.

Lang est titulaire dimanche soir lorsque Naples affronte Côme. Tout semble donc indiquer que l’entraîneur Massimiliano Allegri a confiance en l’international néerlandais et souhaite qu’il reste.

C’est frappant, puisque Fabrizio Romano a encore indiqué plus tôt dans la journée que les discussions entre l’Ajax et l’entourage de Lang avaient été « rouvertes ».

« Au cours des douze dernières heures, l’Ajax a repris contact avec les agents de Noa Lang et avec Naples. Cette option a été rouverte, au cas où Naples déciderait que Lang peut partir », a fait savoir Romano.

L’expert italien du mercato a toutefois ajouté une réserve importante. « Parfois, un seul match peut faire la différence », faisait-il déjà référence au duel entre Côme et Naples de dimanche soir.

L’Ajax semble donc devoir tourner son attention vers d’autres candidats, puisque Naples veut que Lang reste dans le groupe. L’entraîneur Míchel Sánchez avait toutefois indiqué avant le match contre Telstar qu’un nouveau ailier gauche arriverait à Amsterdam « à 100 % ».

À un stade antérieur, Brian Rodríguez et Arnaut Danjuma ont été associés à l’Ajax, mais il reste pour l’instant difficile de savoir à quel point ces pistes sont réalisables.