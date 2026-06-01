Noa Lang réagit de manière éloquente à un éventuel transfert en Espagne

Noa Lang ne devrait pas s’engager en faveur de l’Espagne. L’attaquant de l’équipe nationale néerlandaise a réagi sur Instagram aux rumeurs relayées par Mundo Deportivo, selon lesquelles l’Espanyol s’intéresserait à lui.

Actuellement concentré sur la Coupe du monde avec les Oranje, l’attaquant reste pourtant dans l’incertitude concernant son avenir. Après six mois difficiles à Naples, puis un prêt à Galatasaray où il n’a pas réussi à s’imposer comme un joueur clé, Lang doit revenir en Italie.

L’attaquant de 26 ans retrouvera donc Naples après la Coupe du monde, et, selon son père, il entend s’imposer là-bas, a-t-il confié lundi à De Telegraaf.

L’Espanyol, malgré tout, tente de le débaucher de Naples. Selon Mundo Deportivo, l’entraîneur Manolo González et le directeur technique Monchi sont des admirateurs du Néerlandais.

Les discussions en sont toutefois à un stade précoce, et la finalisation d’un transfert s’annonce déjà complexe.

Naples réclame en effet un montant proche des 25 millions d’euros déboursés l’été dernier, somme que l’Espanyol ne semble pas en mesure de payer.

De son côté, Lang ne semble pas séduit par le projet catalan. Sur Instagram, il a commenté les rumeurs par un emoji souriant, signe qu’il prend la situation avec détachement.