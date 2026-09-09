Noa Lang est sanctionné et manquera le choc contre Arsenal

Noa Lang ne figure pas dans le groupe de Naples pour le match de mercredi soir. C’est ce qu’annonce l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano sur X. Le géant italien affronte Arsenal lors de la phase de championnat de la Ligue des champions.

Selon Romano, des raisons disciplinaires expliquent l’absence de Lang. L’ailier est encore resté 90 minutes sur le banc samedi lors de la défaite 3-2 à l’extérieur contre l’Inter.

« Il ne s’est pas comporté de la bonne manière. Noa a déjà présenté ses excuses et l’affaire est close », a déclaré le directeur sportif Giovanni Manna dans les médias italiens.

Selon Manna, Lang ne s’est pas comporté de la bonne manière mardi, ce qui a poussé l’entraîneur Massimiliano Allegri à intervenir. Le Néerlandais suivra le choc européen contre Arsenal depuis les tribunes.

Lang entretenait de très mauvaises relations avec Antonio Conte, le prédécesseur d’Allegri. Selon l’ailier, il n’avait pas été bien traité la saison dernière par l’entraîneur désormais parti.

L’ancien joueur du PSV avait opté pour un prêt à Galatasaray durant la trêve hivernale. Lang est revenu à Naples cet été, où il ne dispose pas d’une place de titulaire.