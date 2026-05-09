Noa Lang a joué un rôle décisif dans le titre de champion acquis in extremis par Galatasaray

Samedi soir, Galatasaray a officiellement décroché son 26^e titre de champion de Turquie au terme d’une rencontre riche en rebondissements. Les hommes d’Okan Buruk, pourtant menacés de laisser échapper des points précieux, ont finalement dominé Antalyaspor 4-2 dans les dernières minutes. Le remplaçant Noa Lang a joué un rôle clé en délivrant la passe décisive sur le but de la victoire. Il s’agit du quatrième titre national consécutif pour le club stambouliote.

Galatasaray - Antalyaspor : 4-2

Les Stambouliotes savaient qu’une victoire leur assurerait le titre, mais ils ont mal entamé la rencontre. Antalyaspor a ouvert le score juste avant la mi-temps par Soner Dikmen, après plusieurs occasions manquées par les locaux. Après la pause, Mario Lemina a immédiatement égalisé à bout portant, suite à un travail préparatoire de Noa Lang et Baris Alper Yilmaz.

Mais les choses ont rapidement mal tourné pour Galatasaray : Soner Dikmen a redonné l’avantage à Antalyaspor d’un superbe coup franc. Gala est revenu à 2-2 grâce à un penalty bien placé de Victor Osimhen et a disposé d’une petite demi-heure pour chercher le but de la victoire.

À la 88^e, le remplaçant Noa Lang adresse un centre précis à Osimhen, qui marque à bout portant ; la trajectoire du ballon, déviée par un défenseur, trompe le gardien : 3-2. Dans le temps additionnel, Kaan Ayhan assassine tout suspense en portant le score à 4-2.





Konyaspor - Fenerbaçhe 0-3

Fenerbahçe, deuxième du classement, a rempli son contrat sur la pelouse de Konyaspor, mais cela s’avère insuffisant au vu de la victoire du leader Galatasaray. Fred a brillé en inscrivant un doublé. Le milieu brésilien a ouvert le score dès les premières minutes d’une frappe puissante dans le petit filet, concluant une action lancée depuis l’entrée de la surface.

À vingt minutes de la fin, le milieu de terrain brésilien a également inscrit le 0-3 en marquant à bout portant. Entre-temps, Archie Brown avait doublé l’avance d’une tête bien placée sur un centre de Kerem Aktürkoğlu.





Beşiktaş - Trabzonspor : 1-2

Orkun Kökçü a rapidement ouvert le score sur penalty après la faute du gardien Ahmet Yıldırım sur Hyeon-gyu Oh. L’avantage était toutefois éphémère : une minute plus tard, Oleksandr Zubkov égalisait d’un tir calme à l’issue d’une contre-attaque rapide.

Après la pause, Trabzonspor a de nouveau frappé : laissé seul sur la gauche de la surface, Ernest Muči a glissé le ballon dans le coin opposé avec sang-froid : 1-2.











