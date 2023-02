Nkunku envoie un message clair à Chelsea

L'attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku a donné quelques instructions à Graham Potter avant son transfert à Chelsea cet été.

Nkunku, 25 ans, rejoindra les Blues dès la fin de la saison 2022/23 après avoir signé un accord pré-contractuel pour quitter la Bundesliga et signer pour le club de Stamford Bridge.

L'arrivée de Todd Boehly en tant que propriétaire l'année dernière a déjà vu un énorme pic d'investissement, les dépenses de janvier de Chelsea dépassant celles de tous les clubs de Liga, Ligue 1, Bundesliga et Serie A réunis.

Chelsea n'a pas fini d'investir

Ils ont ajouté David Datro Fofana, Benoit Badiashile, Andrey Santos, Joao Felix (prêt), Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Malo Gusto et Enzo Fernandez pendant la fenêtre d'hiver, avec Boehly qui a fait ses marques en Premier League.

L'entraîneur Graham Potter, qui a remplacé Thomas Tuchel quelques semaines seulement après le début de la saison, a déjà un casse-tête en matière de sélection grâce aux arrivées de janvier, mais ce casse-tête ne sera que renforcé par l'arrivée de Nkunku cet été.

En outre, Felix a été lié à un transfert permanent une fois que son contrat de prêt expire, les fans notant la rapidité avec laquelle il s'est installé dans le club de l'ouest de Londres.

Mais les chances de recruter définitivement la star portugaise pourraient être compromises par le désir de Nkunku de jouer exactement au même poste que Felix.

Nkunku a récemment participé à une interview avec FootballManager, au cours de laquelle il a été informé que 28 % des joueurs de FootballManager l'utilisent dans un rôle de milieu offensif. Il a été interrogé sur cette décision, étant donné qu'il a régulièrement joué en tant qu'attaquant central l'année dernière.

"Je pense que c'est une position qui me convient bien", a-t-il déclaré. "Près du but, derrière un attaquant. Cela me décrit bien en tant que joueur, donc j'aime toujours jouer dans ce rôle."

Kai Havertz a été l'option la plus utilisée par Potter au milieu à la pointe de l'attaque de Chelsea, mais il reste à voir si Felix est déployé à cette position sur le terrain à son retour de suspension.

Cependant, Nkunku était peut-être considéré comme la solution aux problèmes de l'avant-centre de Chelsea après les transferts ratés de Timo Werner et Romelu Lukaku. Cela pourrait ne pas être le cas, Nkunku se voyant comme un joueur plus efficace derrière un attaquant.

En 15 apparitions en Bundesliga cette saison, Nkunku a inscrit 12 buts et délivré deux passes décisives, la majorité de ses minutes étant consacrées à un duo de tête aux côtés de Werner ou d'Andre Silva. Il est actuellement sur la touche en raison de la blessure qui lui a fait manquer la Coupe du monde 2022.