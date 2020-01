Nîmes - Bernard Blaquart évoque la piste Emmanuel Adebayor

Après avoir éliminé le Tours FC aux tirs au but en 32e de finale de Coupe de France, l'entraîneur Bernard Blaquart a tempéré au sujet du Togolais.

À créditer d'un exercice 2018-2019 réussi pour son retour en , le Nîmes Olympique, 19ème au classement, a beaucoup plus de mal cette saison. Après avoir perdu bon nombre de leurs meilleurs éléments lors du mercato estival, à l'image des départs de joueurs comme Denis Bouanga (Saint-Etienne), Téji Savanier ( ), Rachid Alioui (Angers SCO) ou encore Umut Bozok ( ), les Crocodiles peinent à confirmer...

À la peine en championnat, le club a vraisemblablement des idées derrière la tête, comme en témoigne l'incroyable information publiée par RMC Sport mi-décembre... En effet, Nîmes aurait pour ambition de s'attacher les services d'un certain Emmanuel Adebayor lors de ce mercato hivernal. Libre depuis son récent départ de la formation turque de Kayserispor, l'ancien du et d' notamment est désormais âgé de 35 ans.

"Les journalistes ont repris cette piste comme tant d’autres"

Après avoir éliminé le Tours FC aux tirs au but en 32e de finale de (2-2, 4 t.a.b à 2), l'entraîneur Bernard Blaquart s'est justement exprimé au sujet de cette incroyable rumeur, se montrant pour le moins évasif par rapport à une éventuelle arrivée du Togolais.

"Adebayor ? Les journalistes ont repris cette piste comme tant d’autres, mais il y a peut-être des pistes plus plausibles. (...) On doit faire en janvier le mercato qu’on n’a pas fait en juillet. C’est toujours très difficile de recruter à cette époque-là de la saison. Il n’y a pas de miracles ou d’équipes transformées par le mercato de janvier. Il n’y aura pas six arrivées et six départs. On ne construit pas une équipe en hiver", a ainsi expliqué l’entraîneur de Nîmes dans des propos rapportés par RMC Sport. Une chose est sûre, un ou deux attaquants devraient venir garnir les rangs du Nîmes Olympique.