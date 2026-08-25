Nimègue prépare une mesure draconienne contre les supporters de Feyenoord

Le maire de Nimègue, Hubert Bruls, est prêt à interdire les supporters de Feyenoord lors du prochain déplacement contre le NEC. En cause : le scandale des feux d’artifice lors de la visite des Rotterdamois sur le terrain du SC Cambuur, au cours de laquelle une grande quantité de feux d’artifice a été tirée depuis le parcage visiteurs.

Bruls veut éviter qu’une situation similaire ne se produise lors de NEC - Feyenoord, dans deux semaines. Le maire attend toutefois d’abord les résultats des enquêtes sur les événements survenus à Leeuwarden.

« Le premier match à l’extérieur tombe justement à Nimègue », explique Bruls chez WNL. « J’attends donc aussi de voir cette semaine ce que toutes ces enquêtes vont donner. » Étant donné que les supporters de Feyenoord responsables se sont massivement déguisés sous une banderole avant l’incident des feux d’artifice, leur identification semble quasiment exclue.

Si les responsabilités ne sont pas suffisamment établies à court terme, Bruls n’exclut pas des mesures sévères. « Si, la semaine prochaine, on ne sait pas clairement si des auteurs sont arrêtés ou s’il y a des pistes en ce sens, alors les supporters de Feyenoord devront rester chez eux devant leur télévision », affirme-t-il.

Feyenoord avait déjà fait savoir auparavant que des enquêtes étaient en cours pour retrouver les supporters responsables de l’allumage des feux d’artifice. Lors de l’incident, sept supporters de Cambuur ont été blessés.

Bruls estime qu’il faut agir clairement contre de tels événements. « Comment explique-t-on cela à un enfant de neuf ans ? Que l’on peut faire une chose pareille, puis recommencer la fois suivante. »

Le comportement des joueurs de Feyenoord après la rencontre a également frappé le maire de manière négative. « Les joueurs de Feyenoord sont même allés féliciter le parcage visiteurs après la rencontre. Nous n’allons en aucun cas les récompenser ni les laisser entrer. »

Bruls fait à cet égard référence aux précédentes mesures autour des gobelets jetés dans les stades. « Avec ces gobelets, cela a très bien fonctionné, je pense que le moment est venu. Ces feux d’artifice m’agacent au plus haut point », conclut-il.