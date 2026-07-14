Nijhuis lutte contre l'émotion en évoquant Dieperink

Bas Nijhuis a manifesté son émotion mardi dans l’émission « Vandaag Inside » après l’annonce, lundi, du décès de l’arbitre Rob Dieperink, 38 ans, originaire de Borculo.

Nijhuis, qui était un proche ami de Dieperink, le décrit comme un « type formidable ». « Oui, c’était… », parvient à articuler l’arbitre d’Enschede, les larmes aux yeux. « J’étais moi-même au FC Twente pour expliquer les nouvelles règles du jeu et les directives à l’équipe. Nous devons le faire dans tous les clubs. Chaque effectif reçoit à nouveau des explications sur les nouvelles règles du jeu. »

« À la fin de ma présentation, Daan Rots est venu me voir. Il m’a dit : “Je viens de recevoir un message, juste avant que tu commences. Rob Dieperink est décédé.” Sur le coup, on se dit : “Qu’est-ce qui se passe ? Ce n’est pas possible, si ? Un gars de 38 ans…” J’ai beaucoup de mal à l’accepter. C’était vraiment un super mec, un type formidable », a déclaré Nijhuis, très ému.

« Il a traversé beaucoup d’épreuves ces derniers temps, et on en a beaucoup parlé », explique Nijhuis en allusion à l’accusation d’agression sexuelle sur un jeune de dix-sept ans en Angleterre. Une affaire rapidement classée sans suite. « Au final, rien n’a été prouvé. Il a été acquitté de tous les chefs d’accusation. Mais une telle affaire a bien sûr un impact énorme. »

Nijhuis a également rejeté l’idée, avancée par Johan Derksen, selon laquelle la KNVB n’aurait pas suffisamment soutenu Dieperink. « Le responsable des arbitres, Raymond van Meenen, a suivi l’affaire de très près. Il l’a accompagné à chaque étape. La KNVB a réagi immédiatement auprès de De Telegraaf en s’exprimant ouvertement et en le soutenant par tous les moyens possibles. Nous avons aussi réfléchi à la façon d’aborder la nouvelle saison. »

Dieperink, qui avait expliqué en détail à ses collègues ce qui s’était passé en Angleterre, a encore arbitré un match amical samedi. « J’ai ensuite appris par des journalistes présents sur place qu’on lui criait encore toutes sortes de choses. On semble trouver cela normal de nos jours, alors qu’il vient d’être acquitté. Les gens ignorent l’impact que cela a sur quelqu’un quand on hurle ou on écrit de telles choses, d’autant que c’est faux et qu’il n’existe aucune preuve. »

Nijhuis conclut en rappelant l’estime dont Dieperink jouissait au sein du groupe des arbitres : « Dans notre équipe, c’était vraiment l’ami de tout le monde. Il appelait dès qu’il y avait un souci ou une blessure. C’était un garçon adorable. Et soudain, on réalise : il n’avait que 38 ans et il n’est plus là. »

« J’espère que ceux qui, depuis la touche, hurlent ce genre de choses le samedi – même en pensant blaguer – prendront un instant pour réfléchir à l’impact de leurs mots. Se demanderont ce que cela fait à la personne visée », conclut l’arbitre originaire d’Enschede.