Nigeria - Tunisie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un classique du football africain qui se joue ce samedi au Complexe Sportif de Fès. Le Nigeria et la Tunisie, tous deux vainqueurs lors de leur entrée en lice, s'affrontent pour la première place du groupe C et une qualification quasi-assurée pour les huitièmes. Ce duel ravive forcément le souvenir de la CAN 2022, où les Aigles de Carthage, décimés par le Covid, avaient créé la sensation en éliminant les Super Eagles en huitièmes de finale (1-0). Trois ans plus tard, la donne a changé, mais le parfum de revanche flotte toujours dans l'air pour des Nigérians qui veulent laver cet affront.

Pronostic Nigeria vs Tunisie : Un choc d'Aigles pour la suprématie du groupe

Osimhen face à son destin, Lookman en sauveur

Pour y parvenir, le Nigeria compte sur son armada offensive terrifiante sur le papier, mais encore en rodage sur le terrain. Si la victoire contre la Tanzanie (2-1) a été assurée grâce à un Ademola Lookman décisif, les hommes d'Éric Chelle ont affiché une maladresse inquiétante devant le but, gaspillant de nombreuses occasions. Au centre des critiques : Victor Osimhen. Le buteur masqué, star mondiale en club, peine toujours à briller en CAN (un seul but en neuf matchs). Ce choc face à une défense tunisienne rigoureuse est l'occasion idéale pour lui de faire taire les sceptiques et de lancer enfin son tournoi.

La Tunisie souveraine et le chef d'orchestre Mejbri

En face, la Tunisie arrive avec le plein de confiance. La victoire maîtrisée contre l'Ouganda (3-1) a confirmé le renouveau des Aigles sous la houlette de Sami Trabelsi. Oubliés les doutes des dernières années, cette équipe affiche une solidité collective et une fluidité offensive séduisantes, incarnées par le jeune Hannibal Mejbri. Le milieu de Burnley, véritable chef d'orchestre, et le buteur Elias Achouri, auteur d'un doublé, seront les dangers numéro un pour une défense nigériane parfois fébrile en transition.

Un choc de styles pour le leadership

Ce match oppose donc deux philosophies : le talent individuel brut du Nigeria contre la force collective de la Tunisie. L'enjeu est de taille : le vainqueur prendra une option sérieuse sur la première place du groupe, évitant ainsi potentiellement un gros morceau dès les huitièmes. Entre des Super Eagles sous pression après leur échec aux barrages du Mondial et des Aigles de Carthage sereins et ambitieux, Fès s'apprête à vivre l'un des sommets de ce premier tour.

Sur quelle chaine suivre le match Nigéria - Tunisie

La rencontre entre le Nigeria et la Tunisie sera à suivre ce samedi 27 décembre 2025 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Nigéria - Tunisie

La rencontre entre le Nigeria et la Tunisie se tient ce samedi 27 décembre à partir de 21h00, heure française, au Stade Complexe sportif de Fès.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Nigeria

Le Nigeria a abordé la CAN affaiblie par des absences permanentes de campagne. William Troost-Ekong, capitaine 2023, a pris sa retraite internationale en novembre ; Ola Aina (ischios-jambiers + opération) et Benjamin Fredrick (genou) manquent depuis le début. Terem Moffi et Victor Boniface ne figurent pas à la convocation. Lors du premier match contre la Tanzanie (victoire 2-1), Zaidu Sanusi a livré une performance décevante au poste de latéral gauche, étant à l'origine du but égalisateur par manque de positionnement. Cette fragilité défensive majeure préoccupe Chelle avant d'affronter la Tunisie.

Face aux Tunisiens, Chelle envisage des changements tactiques après ses premières observations. Il hésite entre deux approches : laisser la possession à la Tunisie et exploiter les contre-attaques directes via Osimhen-Lookman, ou poursuivre son jeu de possession. Le sélectionneur pourrait reléguer Sanusi au banc au profit de Moses Simon (ailier gauche offensif plus agressif), tout en conservant Semi Ajayi (buteur lors du premier match), Calvin Bassey et Bright Osayi-Samuel en défense. Wilfred Ndidi (capitaine) ancrera le jeu aux côtés d'Alex Iwobi et Samuel Chukwueze.

Infos sur l'équipe de Tunisie

La Tunisie aborde ce match décisif sans absences majeures. Seul Hazem Mastouri, victime d'un choc à la tête en première mi-temps contre l'Ouganda (score final 3-1), a nécessité une évaluation médicale. Les examens post-match ont rassuré : aucune blessure intracrânienne détectée, l'attaquant du Dinamo Makhatchkala étant écarté en seconde période simplement par précaution. Mastouri sera donc opérationnel pour affronter le Nigeria. Contrairement au Nigeria fragilisé par quelques absences, la Tunisie dispose de son arsenal offensif complet.

Trabelsi maintiendra le cœur battant de sa victoire : Skhiri (buteur J1, 10e minute) et Mejbri orchestreront le jeu offensif. Dahmen gardera les buts. La défense alignera Valery, Bronn, Talbi et Abdi, formant un bloc compact et discipliné. Achouri (doublé J1) et Mastouri conserveront leurs places offensives, épaulés par Saad en soutien. Sassi et Gharbi pourraient être préférés à Tka en milieu de terrain pour plus de créativité. Trabelsi n'a pas annoncé de changements majeurs, sa formation ayant livré une prestation convaincante face à l'Ouganda.

