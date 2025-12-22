Nigeria - Tanzanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un ogre blessé qui entre dans l'arène de Fès. Ce mardi à 17h30 GMT, le Nigeria lance sa campagne africaine face à la Tanzanie avec un seul mot d'ordre : la rédemption. Marqués par l'échec traumatisant des barrages du Mondial et la défaite en finale de la dernière CAN, les Super Eagles n'ont plus le droit à l'erreur. Sous la houlette d'Éric Chelle, le technicien malien qui a su redresser la barre en un temps record (14 points sur 18 possibles), la sélection nigériane veut prouver qu'elle est bien redevenue la meilleure équipe du continent. Pour Chelle, "50% Malien, 50% Français mais 100% dévoué au Nigeria", ce tournoi a des allures de Coupe du Monde personnelle, avec la pression de 230 millions de "sélectionneurs" sur les épaules.

Une armada offensive à la puissance vertigineuse

Pour mener cette quête, le Nigeria s'avance avec une puissance de feu qui donne le vertige. L'attaque des Super Eagles ressemble à une constellation d'étoiles : Victor Osimhen, le buteur masqué de Galatasaray en pleine forme, et Ademola Lookman, sacré Joueur Africain de l'année, sont les fers de lance d'une armada où brillent aussi Samuel Chukwueze ou Moses Simon. Une richesse offensive si dense que Chelle a pu se permettre de laisser à la maison des talents comme Victor Boniface ou Terem Moffi, privilégiant la cohésion et la forme du moment. Face à cette déferlante annoncée, la mission est simple : marquer les esprits d'entrée et montrer que la disette de titres depuis 2013 est sur le point de s'achever.

Face à l’ogre, la modeste ambition des Taifa Stars

En face, la Tanzanie se présente dans le costume de la victime désignée, mais avec l'ambition de l'apprentissage. Qualifiés pour la quatrième fois de leur histoire, les Taifa Stars courent toujours après leur première victoire en phase finale. Dirigés par l'Argentin Miguel Angel Gamondi, nommé en urgence il y a quelques semaines, ils préparent surtout l'avenir en vue de la CAN 2027 qu'ils co-organiseront. Leur capitaine emblématique, Mbwana Samatta, semble sur le déclin (aucun but au Havre cette saison), mais l'équipe espère profiter de ce statut d'outsider pour jouer sans complexe et tenter de résister le plus longtemps possible à l'orage nigérian.

Ce duel du groupe C, qualifié de "poule de la mort", est donc un véritable choc des mondes. D'un côté, une superpuissance africaine en mission commando, portée par des stars mondiales et une soif de revanche inextinguible. De l'autre, une nation modeste en quête de repères et d'expérience. Si la logique sportive promet une victoire confortable aux Super Eagles, la magie de la CAN réside toujours dans cette part d'incertitude où David peut parfois faire douter Goliath. Mais pour ce Nigeria version Chelle, l'heure n'est plus au doute, mais à la conquête.

Infos sur l'équipe du Nigeria

Le Nigeria aborde son entrée en lice face à la Tanzanie avec un groupe solide, malgré quelques absences notables. Le défenseur Benjamin Fredrick, aperçu lors des qualifications pour la Coupe du monde, est forfait après une blessure au genou, tout comme Ola Aina, toujours touché aux ischio-jambiers. Retraité international, William Troost-Ekong laisse le brassard à Wilfred Ndidi, appelé à stabiliser l’entrejeu dans le 4-4-2 en losange privilégié par Chelle.

En défense, Calvin Bassey et Semi Ajayi devraient former l’axe, protégés par Bright Osayi-Samuel et Zaidu Sanusi sur les côtés. Stanley Nwabali s’installe comme numéro un dans les buts. Devant, Victor Osimhen mènera l’attaque, soutenu par Ademola Lookman, tandis que Samuel Chukwueze arrive en confiance après une série convaincante en club.

Infos sur l'équipe de Tanzanie

La Tanzanie aborde son entrée en lice sans inquiétude majeure sur le plan physique. Le sélectionneur Gamondi dispose d’un groupe de 28 joueurs mêlant jeunesse et expérience, majoritairement issus du championnat local, et aucun nouveau forfait n’a été signalé à la veille de la rencontre.

Le retour de Simon Msuva constitue l’un des points forts de cette préparation. Absent lors des fenêtres d’octobre et novembre, le vétéran pourrait atteindre la barre symbolique des 100 sélections en cas d’apparition, tout en se rapprochant du record historique de buts en sélection. Mbwana Samatta reste également une option offensive crédible, à quelques réalisations d’un cap symbolique.

Dans ce contexte, la équipe nationale de Tanzanie mise sur la continuité et la stabilité collective pour tenter de résister à la puissance nigériane.

