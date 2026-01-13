Nigéria - Maroc : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 tire à progressivement vers son épilogue. La compétition aborde déjà ses demi-finales ce mercredi avec des chocs de grande classe au programme. Vice-champion d’Afrique en titre, le Nigéria défie, le pays organisateur, le Maroc, à la quête d’un deuxième sacre continental depuis 1976, soit 50 ans après son premier trophée.

Le Nigéria avance en patron

Le sprint final s’annonce sous les meilleurs auspices pour le Nigéria, seule sélection à avoir remporté tous ses matchs depuis le coup d’envoi de cette CAN 2025. Aucun autre pays n’a réalisé un parcours parfait jusqu’ici. Les Super Eagles ont d’abord imposé leur rythme dans une phase de groupes relevée, en prenant le dessus sur la Tanzanie (2-1), la Tunisie (3-2) et l’Ouganda (3-1). En huitièmes de finale, la sélection nigériane a ensuite affiché toute sa puissance offensive en balayant le Mozambique (4-0). Le choc des quarts contre l’Algérie, annoncé comme l’un des sommets du tournoi, a confirmé la solidité collective du groupe emmené par Victor Osimhen, vainqueur sans trembler (0-2). Finaliste malheureux lors de la précédente édition, le Nigéria assume pleinement son statut et vise un quatrième sacre continental, le premier depuis 2013. Les hommes d’Eric Chelle comptent ainsi poursuivre sur leur lancée en sortant le Maroc, grand favori au sacre, de sa compétition, mercredi.

Getty Images

Le Maroc solide et constant sur ses terres

Pays hôte de la compétition, le Maroc peut déjà se satisfaire d’un parcours marquant, 22 ans après sa dernière apparition dans le dernier carré. Les Lions de l’Atlas se sont rapidement positionnés comme des prétendants crédibles, terminant en tête de leur groupe devant le Mali (1-1), les Comores et la Zambie, dominés respectivement 2-0 et 3-0. En huitièmes de finale, les hommes de Walid Regragui ont dû s’employer face à la Tanzanie (1-0), avant de hausser nettement le ton en quarts contre le Cameroun (0-2). Meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé, le Maroc poursuit une impressionnante série d’invincibilité en compétition officielle depuis son élimination face à l’Afrique du Sud lors de la dernière CAN. Une dynamique dont les Lions de l’Atlas comptent se servir pour offrir à tour un peuple le trophée cette année. Et pour cela, il faudra se montrer plus efficace et surtout très solide face à l’armada nigériane.

Sur quelle chaine suivre le match Nigéria - Maroc

La rencontre sera à suivre ce mercredi 15 janvier 2026 à partir de 18h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Nigéria - Maroc

Le match entre le Nigeria et le Maroc se tient ce mercredi 14 janvier à partir de 21h00, heure française, au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Nigeria

Le Nigéria abordera son rendez-vous face au Maroc avec un effectif amoindri. Le sélectionneur devra composer sans Wilfred Ndidi, cadre du milieu de terrain et capitaine des Super Eagles, suspendu pour cette rencontre, ni avec Cyriel Dessers. L’attaquant, peu utilisé depuis le début de la compétition, a été contraint de quitter le groupe en raison d’une blessure. Dans ce contexte, les vice-champions d’Afrique s’appuient une nouvelle fois sur leur leader offensif Victor Osimhen. Auteur de quatre buts depuis le début du tournoi, l’avant-centre de Galatasaray s’est illustré à des moments clés, notamment en huitièmes de finale avec un doublé, avant d’ouvrir le score face à l’Algérie. Autour de lui, Ademola Lookman et Akor Adams se montrent tout aussi décisifs, cumulant buts et passes décisives dans cette CAN. La solidité nigériane repose également sur une arrière-garde bien en place, incarnée par Semi Ajayi et Calvin Bassey, garants de l’équilibre défensif.

Infos sur l'équipe du Maroc

Côté marocain, Walid Regragui doit encore faire avec plusieurs absences de poids. Le patron de la défense Romain Saïss ainsi que le milieu de terrain Azzedine Ounahi restent indisponibles, toujours gênés par des pépins physiques. En revanche, Achraf Hakimi, remis à temps après avoir manqué le début de la compétition, s’est installé durablement dans le onze depuis la fin de la phase de groupes et devrait une nouvelle fois débuter. Le latéral du PSG accompagnera notamment Nayef Aguerd et Neil El Aynaoui, seuls joueurs de champ à avoir disputé l’intégralité des rencontres depuis le lancement du tournoi. En attaque, Ayoub El Kaabi a marqué les esprits durant la phase de poules, notamment par son efficacité spectaculaire. Mais l’attention se portera surtout sur Brahim Díaz, buteur lors de chacun des matchs disputés. Avec cinq réalisations, le joueur du Real Madrid s’impose comme la référence offensive et le meilleur réalisateur de cette Coupe d’Afrique des Nations.

