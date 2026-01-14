Pronostic Nigeria vs Maroc 14/01/2026 : des Eagles cliniques face aux grands favoris

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel acharné où personne ne retiendra ses coups pour décrocher son billet en finale. Le Nigeria pourrait bien créer l'énorme sensation de ce tournoi.

Pronostic Nigeria vs Maroc : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nigeria vs Maroc

Double chance - Nigeria ou Nul à 1,64 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui à 1,94 sur Winamax

Marge de victoire - Nigeria gagne par un but d'écart à 5,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nigeria 2-1 Maroc

Pronostic des buteurs : Nigeria – Ademola Lookman, Victor Osimhen ; Maroc – Brahim Diaz

Le Nigeria a déjoué tous les pronostics en s'invitant dans le dernier carré de cette CAN. Avant le début de la compétition, les Super Eagles ne figuraient pas parmi les favoris, la faute à des résultats décevants lors des éliminatoires pour la Coupe du monde.

Pourtant, ce revers semble avoir servi d'électrochoc. Les Nigérians affichent une forme étincelante : après leur victoire 2-0 contre l'Algérie, ils sont la seule équipe encore en lice à avoir réalisé un sans-faute (100 % de victoires).

Le sélectionneur Éric Chelle a affirmé que ses joueurs appliquent désormais parfaitement sa vision tactique. En cas de succès, le Nigeria disputerait la neuvième finale de son histoire, sa deuxième consécutive. La tâche s'annonce rude face au pays organisateur : les Eagles ont perdu trois de leurs quatre dernières confrontations contre une nation hôte en tournoi. Mais le groupe semble investi d'une mission : faire oublier leur absence au prochain Mondial.

De l'autre côté, les Lions de l'Atlas portent l'étiquette de favoris depuis le premier jour. Porté par son capitaine Achraf Hakimi, fraîchement élu Joueur Africain de l'Année, l'effectif marocain regorge de talents.

Les hommes de Walid Regragui ont rallié les demi-finales après un succès tranquille face au Cameroun (2-0), leur troisième victoire d'affilée sans encaisser de but. Toutefois, ils devront composer avec l'immense pression populaire qui pèse sur le pays hôte dans un tel contexte.

Les effectifs probables pour Nigeria vs Maroc

Composition attendue du Nigeria : Nwabali, Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi, Onyeka, Onyedika, Iwobi, Lookman, Osimhen, Adams.

Composition attendue du Maroc : Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Khannouss, El Aynaoui, Saibari, Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

La dynamique face à la résilience à domicile

Cette demi-finale promet d'être un régal pour les puristes. Le Nigeria arrive lancé avec cinq victoires consécutives, une série qui a gonflé leur capital de confiance au maximum. Avec seulement deux défaites sur leurs 10 dernières sorties internationales, les Super Eagles n'ont peur de rien.

À l'inverse, le Maroc est sur un nuage : invaincus à domicile dans ce tournoi, les Lions restent sur une série incroyable de 22 matchs sans défaite depuis août dernier. Soutenus par un public en fusion, les Marocains seront redoutables.

Historiquement, les deux nations ne se sont plus croisées depuis la CAN 2004 (victoire du Maroc). Si le Nigeria a remporté deux des trois duels précédents, ces statistiques appartiennent à une autre époque.

Au vu du tournoi actuel, la rencontre s'annonce très serrée. Si les Ouest-Africains se sont montrés cliniques dès l'entame, le Maroc a mis plus de temps à trouver son rythme de croisière. Les hommes de Chelle ont largement les armes pour ne pas perdre dans le temps réglementaire.

Pronostic 1 Nigeria vs Maroc : Double chance - Nigeria ou Nul à 1,64 sur Winamax

Des clean sheets en danger

L'attaque nigériane est tout simplement irrésistible dans cette édition. Avec 14 buts marqués, ils ne sont qu'à deux longueurs du record historique sur une seule CAN (détenu par la Côte d’Ivoire en 2008). Ils visent également un exploit inédit : devenir la première nation à marquer au moins deux buts lors de six matchs consécutifs dans le tournoi.

Si le Nigeria reste sur deux matchs sans prendre de buts, leurs six sorties précédentes s'étaient toutes soldées par des buts de chaque côté. Une statistique qui devrait donner de l'espoir aux Marocains, eux qui ont trouvé le chemin des filets à 9 reprises en 5 matchs.

Certes, la défense de Regragui est disciplinée (4 clean sheets en 5 matchs), mais face au trio de feu Osimhen, Lookman et Iwobi, il est peu probable que les filets de Rabat ne tremblent pas.

Pronostic 2 Nigeria vs Maroc : Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui à 1,94 sur Winamax

Un duel de détails à haute intensité

Les matchs de ce calibre se jouent souvent sur un coup de dés ou une inspiration individuelle. Les deux équipes se contenteraient volontiers d'une victoire étriquée pour s'ouvrir les portes de la finale. Les deux premiers succès du Nigeria en phase de poules se sont d'ailleurs décidés par un seul but d'écart.

Côté marocain, le huitième de finale contre la Tanzanie n'a tenu qu'à une réalisation de Brahim Diaz. Enfin, trois des quatre dernières confrontations directes entre ces deux pays se sont terminées par une victoire par un but d'écart.

Le Nigeria, fort de son efficacité offensive constante (minimum 2 buts par match), pourrait bien forcer le destin et s'offrir une place pour la grande finale de dimanche.

Pronostic 3 Nigeria vs Maroc : Marge de victoire - Nigeria gagne par un but d'écart à 5,20 sur Winamax

+