Nicolas Pépé ne va pas quitter Lille durant cet hiver

L'attaquant de Lille, Nicolas Pépé, s'est confié au sujet de son avenir dans un entretien accordé à la Voix du Nord.

Argument majeur de la belle première partie de saison réalisée par Lille, dauphin du PSG, Nicolas Pépé a évoqué son avenir dans les colonnes de la Voix du Nord.

"Terminer la saison au LOSC ? Pour moi, c’est certain. Comme le président l’a dit, j’ai décidé de finir la saison à Lille et à la fin de celle-ci, rien ne sera fait. Je suis sous contrat jusqu’à 2022. J’ai l’idée de terminer cette saison à Lille et, pourquoi pas, arracher une place européenne, ce serait beau", a-t-il indiqué.

L'article continue ci-dessous

Présent dans notre équipe type de mi-saison, Nicolas Pépé compte un total de 12 buts et 5 passes décisives depuis le début du championnat.

Son entraîneur, Christophe Galtier, s'est lui aussi exprimé sur la situation de Nicolas Pépé, dans la Voix du Nord.

"Je le crois quand il dit qu’il veut rester cet hiver, il est bien au LOSC et il veut faire une année complète. Je le crois d’autant plus qu’il nous l’a dit cet été et qu’il est resté. Je pense qu’à la fin de la saison, il faudra qu’il parte, qu’il aille dans un club qui enchaîne les participations aux compétitions européennes, où l’exigence est encore supérieure", a jugé le coach du LOSC.