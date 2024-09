Nico Williams : pourquoi le Barça s'est pris un stop

Barcelone n'a pas réussi à faire signer Nico Williams parce qu'ils ne pouvaient pas garantir la finalisation de son inscription à temps.

Sport rapporte que Barcelone n'a pas réussi à convaincre Williams de déménager au Camp Nou pour diverses raisons, à savoir sa loyauté envers l'Athletic, mais aussi leur incapacité à garantir son inscription pour les premiers matchs de la saison. Dani Olmo, leur recrue estivale phare du RB Leipzig, a manqué leurs deux premiers matches de la Liga parce qu'il n'était pas inscrit.

Williams était ouvert à l'idée de déménager à Barcelone, selon le rapport, et était excité à l'idée de jouer aux côtés de Lamine Yamal et Alejandro Balde, deux de ses amis proches. Le Barça prévoyait de payer sa clause libératoire de 62 millions d'euros (52 millions de livres sterling / 69 millions de dollars) après avoir vendu Ansu Fati, mais n'a pas non plus réussi à trouver un acheteur pour l'ancien joueur prêté par Brighton.

L'article continue ci-dessous

Williams a marqué une fois pour l'Athletic jusqu'à présent cette saison, lors d'une victoire 3-2 contre Las Palmas. Il a déjà joué une fois contre le Barça, lors de la deuxième journée, mais a été du mauvais côté d'une défaite 2-1.

Williams sera de retour en action jeudi lorsque l'Athletic affrontera la Roma en Ligue Europa. Mercredi, Barcelone affrontera Getafe en Liga.