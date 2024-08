Nico Williams, le game over

FC Valence vs FC Barcelone

L’Athletic Club a gagné la partie – Barcelone a finalement cédé pour Nico Williams. L’ailier basque de 22 ans restera à Bilbao pour la saison à venir.

Barcelone cherche à recruter Williams depuis fin juin et les spéculations sur l’avenir de Williams se sont intensifiées au cours du mois dernier. Cependant, son agent Felix Tainta n’a pas répondu aux appels du Barça ces derniers temps, selon Onze, et son silence sur leur offre a été considéré comme un non.

Le président Joan Laporta, qui était la force motrice de la poursuite et a tenté de s’impliquer lui-même la semaine dernière, a finalement accepté que Williams n’était plus possible. Malgré une clause libératoire de 58 millions d’euros, ils n’ont pas pu le persuader d’accepter leur offre.

La nouvelle sera un coup dur pour les Blaugrana qui manquent leur cible principale pour l’été, bien qu’ils aient recruté Dani Olmo de Leipzig pour un montant de 55 à 62 millions d’euros. Étant donné qu'Olmo a rejoint le club, la réponse de Williams pourrait être une bénédiction déguisée, car Hansi Flick a déjà bien rempli les trois postes derrière l'attaquant, et l'arrivée de Williams aurait signifié mettre sur le banc au moins trois joueurs importants à chaque match.

Barcelone aurait proposé des alternatives à Williams, mais il semble beaucoup plus probable qu'ils optent pour une solution provisoire plutôt que pour une signature majeure.