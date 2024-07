Nico Williams a fait son choix !

Aucun joueur en Europe ne suscite autant d'enthousiasme que la star espagnole de l'Athletic Club, Nico Williams

Williams est disponible pour seulement 58 millions d'euros, en raison de la clause libératoire contenue dans son contrat. Il a été fortement associé à un transfert en Premier League, mais le FC Barcelone l'a également courtisé.

Les Blaugrana ont fait part de leur intérêt à ses agents depuis un certain temps, avant même qu'il ne signe son dernier contrat à la fin de l'année dernière. En 2024, Arsenal, Chelsea et Liverpool ont tous évoqué l'option Williams en interne. Les premiers semblent prêts à payer sa clause libératoire, tandis que Chelsea offrirait de doubler ou de tripler son salaire.

Cependant, Sport affirme que tout cela pourrait être vain. Williams est conscient que Barcelone est une opportunité qui ne se présente qu'une fois, et s'ils peuvent conclure un accord, il saisira l'occasion de rejoindre ses amis de l'équipe nationale espagnole.

Il préfère cependant rester en Espagne, malgré l'intérêt de la Premier League et du Paris Saint-Germain. L'Athletic Club disputera l'Europa League la saison prochaine et la finale se déroulera à San Mames, la perspective d'une saison historique est dans son esprit. Le joueur de 21 ans a tenu à préciser qu'il était heureux à Bilbao et qu'il appréciait de jouer aux côtés de son frère dans son club d'enfance. Si Barcelone active sa clause libératoire, il s'y rendra, sinon il rejettera d'autres offres pour rester à l'Athletic.

Ce rapport doit être pris avec des pincettes - Williams a déclaré ouvertement qu'il ne pensait pas du tout à son avenir, car il se concentre sur l'Euro 2024. Il a demandé à ses agents de ne pas lui parler de transfert. Cela dit, il a été confirmé qu'il préférait jouer en Liga la saison prochaine. Reste à savoir s'il pourra résister aux énormes salaires que lui offriraient le PSG et la Premier League.