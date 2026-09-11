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Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Nico Paz révèle la raison de sa préférence pour Côme plutôt que le Real Madrid

Como vs RB Leipzig
Como
RB Leipzig
Ligue des Champions
Real Madrid
N. Paz
Italie
Argentine

Le développement derrière le maintien de Nico Paz avec Côme et Fabregas

Après ses débuts en Ligue des champions avec Côme, l'Argentin Nico Paz a révélé la raison pour laquelle il a préféré le club italien à un retour au Real Madrid.

Le Real Madrid était déterminé à faire revenir Nico Paz durant l'été 2026, et le club merengue avait fait part de ce souhait au joueur. 

Mais l'Argentin avait d'autres projets, estimant qu'avec l'effectif actuel de l'équipe, qui compte des joueurs tels que Bernardo Silva, Arda Güler et Jude Bellingham, il n'obtiendrait pas le temps de jeu nécessaire pour continuer à progresser.

Après avoir étudié la question, le milieu de terrain a décidé de poursuivre sa carrière avec Côme et l'entraîneur Cesc Fàbregas, après que le club italien a accepté de verser 60 millions d'euros pour conserver ses services définitivement. 

Le Real Madrid a néanmoins conservé une option de rachat de Nico Paz, pour 80 millions d'euros l'an prochain, car il ne veut pas perdre le contrôle sur lui.

Le journal AS a publié les déclarations de Nico Paz, après la victoire de Côme face à Leipzig sur le score de 4-1 : « J'ai pensé que ce serait ici que je pourrais progresser davantage. »

Il a poursuivi : « Je pense que j'ai pris la bonne décision en restant à Côme, et je suis heureux de l'avoir fait. »

Le milieu de terrain a également évoqué le match, déclarant : « Ce fut une soirée historique. Nous avons livré un match exceptionnel. Nous étions très motivés à l'idée de disputer cette rencontre. Je pense que nous l'avons abordée de la meilleure manière possible. Nous sommes très heureux du match que nous avons livré. »

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