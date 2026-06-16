Nico Baz refuse de revenir au Real Madrid

Le milieu de terrain argentin Nico Paz, qui évolue actuellement à Como, a décliné la possibilité de revenir au Real Madrid la saison prochaine.

Arrivé à Côme il y a deux ans en provenance du Real Madrid, le milieu de terrain argentin dispose d’une clause de rachat en faveur du club madrilène.

Installé comme un élément clé du club lombard, il a contribué à sa qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le milieu de terrain a notifié directement au Real Madrid son intention de rester à Côme la saison prochaine.

Il ajoute : « Les espoirs de Côme de conserver ce joyau argentin pour une saison supplémentaire se sont considérablement accrus au cours des 12 dernières heures. »

Il a ajouté : « Depuis la semaine dernière, il était clair que Nico Paz voulait rester à Como pour une saison supplémentaire, surtout après que le Real Madrid a finalisé le transfert de Bernardo Silva. »

Le club merengue a par ailleurs finalisé l’arrivée gratuite de Bernardo Silva, conformément aux souhaits de José Mourinho, le nouvel entraîneur.

Il conclut : « Como et le Real Madrid sont toujours en négociations pour trouver la meilleure solution concernant le transfert de Baz, toutes les parties sont en contact, mais la décision finale n’a pas encore été prise. »