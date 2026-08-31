Nick Woltemade va quitter Newcastle United pour un club de Serie A

La Juventus se fait prêter Nick Woltemade cette saison par Newcastle United. C’est ce que rapportent plusieurs médias lundi soir, dont Sky Deutschland et Fabrizio Romano.

Romano a déjà confirmé le transfert avec son emblématique « here we go ». Selon le spécialiste du marché des transferts, la Juventus et Newcastle ont trouvé un accord oral.

Selon Romano, la Juventus versera à Newcastle une indemnité de prêt de 3,5 millions de livres sterling. Cela correspond à un peu plus de 4 millions d’euros. En outre, aucune obligation d’achat n’est incluse dans l’accord.

Florian Plettenberg de Sky Deutschland indique que Woltemade lui-même n’a pas encore donné son accord pour ce transfert temporaire. Les deux clubs s’attendent toutefois à recevoir rapidement le feu vert de l’attaquant, après quoi il passera sa visite médicale.

Woltemade (24 ans) avait été recruté il y a un an par Newcastle en provenance du VfB Stuttgart. Le transfert avait atteint la somme de pas moins de 75 millions d’euros.

Il n’a pas encore vraiment convaincu au sein du club de Premier League. En 53 matches officiels, l’Allemand a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives.

Cet été, Woltemade faisait encore partie de la sélection allemande pour la Coupe du monde. Il n’est entré en jeu qu’en seizième de finale, comme remplaçant.