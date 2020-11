Nice - Vieira : "Un après-midi parfait"

L'entraîneur niçois s'est montré satisfait de la prestation de ses hommes, victorieux ce dimanche à Angers (0-3).

Nice continue de monter. Vainqueurs ce dimanche après-midi à Angers (0-3), les Aiglons sont provisoirement quatrièmes, et leur entraîneur a apprécié ce qu'il a vu sur la pelouse du stade Raymond Kopa.

"C'est un après-midi parfait, a réagi Patrick Vieira au coup de sifflet final. Quand on sort d'un match en Coupe d'Europe, on a des interrogations sur l'état physique des joueurs.

"Je suis très fier de mes joueurs. Ils se sont accrochés, ils se sont battus. On a eu des moments pas faciles. On a bien défendu, on a été solidaires, une très belle performance collective. J'ai un groupe qui travaille très bien, qui est concerné."

D'autant que les Niçois ont assez rapidement fait la différence, eux qui menaient de deux buts après une grosse vingtaine de minutes. "L'idée c'était d'aller les chercher et de les empêcher de trouver les joueurs qu'ils avaient entre les lignes", précise encore le champion du monde 1998.

"Dans la dernière demi-heure, physiquement, c'était un peu compliqué pour nous. On a accepté la domination d'Angers, on a resserré les lignes et on a eu des bons coups à jouer."