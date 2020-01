Nice, Vieira estime que la 4e place de Sadio Mané au Ballon d'Or est injuste

La 4e place de Sadio Mané au dernier Ballon d’Or continue de faire parler. Cette fois c'est Pat Vieira qui considère que c'est une injustice.

Malgré des performances de rêve pour Sadio Mané la saison dernière, le joueur sénégalais n'a fini que 4e au classement du Ballon d'Or.

On se souvient que Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo ont été préférés à l'attaquant des Merseysiders. Sondé à propos de Mané, le coach de l’OGC Nice, Patrick Vieira, estime que cette 4e place est injuste et que le Sénégalais aurait mérité mieux.

"Je trouve cela injuste. Je trouve cela injuste par rapport à ce qu’il a fait, par rapport au nombre de matchs qu’il a joués, par rapport au nombre de fois où il a été décisif. Les implications qu’il a eues dans les buts, mais surtout la manière dont il s’est comporté sur le terrain… Je pense qu’il méritait beaucoup plus que cette 4e place.", a considéré Vieira au micro de RFI.