Nice, Schneiderlin justifie son choix

Le milieu de terrain français a expliqué son choix de quitter Everton et la Premier League pour rejoindre l'OGC Nice.

L'OGC Nice a réussi un début de mercato en fanfare. Les Aiglons ont déjà enregistré la signature de cinq recrues, et ce malgré la perte de Malang Sarr, parti libre en fin de contrat. Parmi les recrues de l'OGC Nice figure l'expérimenté Morgan Schneiderlin, en délicatesse à depuis plusieurs mois. L'international français, encore doté d'un très bon niveau, a justifié son choix de venir en à Nice dans les colonnes de Nice Matin.

"Ça fait quelques années que des clubs français essaient de me faire revenir. Mais ça ne m’emballait pas plus que ça de rentrer en . La mentalité anglaise, la façon de concevoir le foot, j’adorais ça. La , c’est le top. En début d’année, mon agent me parle de contacts avec Nice et me dit de réfléchir tranquillement. J’ai laissé mûrir la chose dans ma tête. Il y a eu la crise du coronavirus, etc. À un certain moment, j’ai été prêt à écouter. Le contact que j’ai eu avec Julien Fournier et le coach a été excellent. Ils m’ont séduit", a expliqué Morgan Schneiderlin.

"Avec Nice, je savais exactement où j'allais"

"Est-ce que je peux être considéré comme un joueur anglais ? Oui, j’ai fait toute ma carrière là-bas. Je suis parti à 18 ans, je reviens à 30 en France. Je me suis forgé en tant qu’homme et j’ai appris mon métier de footballeur en . Au bout de quatre ans, je ne pensais même plus en français. Je n’avais plus besoin de traduire mes pensées. J’ai toujours gardé mon petit accent", a ajouté le milieu de terrain de 30 ans.

Morgan Schneiderlin a confessé qu'il n'était pas forcément focalisé sur un retour en France : "J'avais suivi l’histoire du rachat. C’était le meilleur projet si on rentrait en France. Avec Nice, je savais exactement où j’allais. À 30 ans, c’était primordial. J’avais besoin d’un club structuré comme l’est l’OGC Nice. Par exemple, quand j’ai rejoint Everton, c’était pour Ronald Koeman. Par la suite, il y a eu des choix qui me paraissaient moins en adéquation avec ce qu’on m’avait vendu".

Pour ceux qui douteraient de son futur investissement, le milieu de terrain français a assuré qu'il ne vient pas en pré-retraite sur la Côte d'Azur : "Ma femme ne voulait pas revenir en France, c’est la vérité (sourire en coin). Je ne viens pas pour la Côte d’Azur, le soleil et une belle vue chaque matin au réveil. J’ai vécu plusieurs années à Manchester où il pleut tout le temps. Ça ne m’a jamais fait peur. Le critère numéro un est sportif".