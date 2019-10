Nice-PSG (1-4) - Di Maria, Dante et toutes les réactions

Le PSG a signé un large succès à Nice (4-1), ce vendredi soir. Retrouvez toutes les réactions des différents protagonistes.

Angel Di Maria (milieu offensif du PSG, Canal + Sport) : "L'important c'était de gagner. On a fait un bon début de match, en profitant des espaces, mais la suite a été un peu moins bonne. Je suis très content. L'entraîneur me donne de la confiance et je veux lui rendre cette confiance sur le terrain".

Dante (défenseur de Nice, Canal + Sport) : "Le PSG a démontré qu'il était meilleur que nous pendant une grosse partie du match. Après, on a réussi à revenir dans le match, mais c'est dommage ces expulsions. Je ne veux pas critiquer l'arbitre, car il faut se critiquer nous-même, mais... Ils doivent aussi faire leur auto-critique".

Leandro Paredes (milieu défensif du PSG) : "Malgré mon temps de jeu j'ai beaucoup de confiance pour essayer de jouer à mon meilleur niveau. Je vais certainement m'améliorer encore. Angel ? On est habitué à le voir marquer ce type de but, c'est un joueur de très haut niveau, il est excellent techniquement. C'est un bon résultat même si on a souffert un peu en deuxième mi-temps".

Patrick Vieira (entraîneur de Nice, beIN SPORTS) : "C'est une grosse déception parce qu'on n'était pas au niveau de l'affiche. On est tombé sur une équipe de Paris qui était vraiment au-dessus de nous. Mais malgré ça on est revenu à 2-1, on avait l'espoir d'y croire parce que Paris avait un peu baissé de rythme. Malheureusement, l'arbitre gâche la fin du match pour nous parce que sur les 2 cartons rouges qu'il met à mes joueurs je le trouve très sévère et incompréhensible. Mais ce n'est pas la première fois et je trouve que ça commence à faire beaucoup de la part de cet arbitre. Il n'y a pas d'explication. Je pense que l'arbitre doit prendre ses responsabilités et venir expliquer parce que nous on a du mal à comprendre. Il y avait des absents des deux côtés. On savait que ça allait être un match compliqué et ça l'a été. La victoire de Paris est méritée surtout par rapport à cette première mi-temps où ils ont raté pas mal d'occasions. Mais nous on revient à 2-1, si on reste à 11 contre 11 on pouvait espérer mais l'arbitre l'a rendu impossible pour nous. Ce n'est pas la première fois et ça devient frustrant de la part du même arbitre".

Ander Herrara (milieu défensif du PSG, Canal +) : "On a contrôle très bien le match, surtout en première mi-temps. On aurait pu finir le match avant. C'est comme ça. On a bien préparé le match, ils étaient très compacts au milieu, on devait attaquer les espaces par l'extérieur. On a contrôlé ce match, on est content".

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, beIN SPORTS) : "Ce n'était pas facile, ça ne l'est jamais. La première mi--temps a été très bonne, on contrôlait le match, avec beaucoup d'occasions, Nice ne pouvait pas jouer. En deuxième mi-temps on a oublié de fermer ce match. On a manqué de précision, on a perdu le rythme, le contrôle, parce que Nice a joué avec beaucoup de risques. Après ça a été compliqué, il y a eu 2 cartons rouges puis c'est devenu plus facile pour nous. C'est toujours la consigne de tuer le match dès le départ, on voulait être fluides, exploiter les espaces, jouer simple et vite. Angel a marqué deux buts très vite. Mais c'était possible d'en marquer un troisième pour fermer le match plus tôt. Le but d'Angel ? C'est lui. Si vous le regardez à l'entraînement, vous pensez qu'il a une main à la place du pied".

Benjamin Quarez, à l'Allianz Riviera.