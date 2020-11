Nice - Patrick Vieira : "Le Slavia en voulait plus que nous"

L'entraîneur de l'OGC Nice n'a pas apprécié le manque d'engagement criant de son équipe, jeudi soir, lors de la défaite du Gym face au Slavia Prague.

Battu par le Slavia Prague (2-3) jeudi soir en , l'OGC Nice s'est incliné pour la deuxième fois en trois matches disputés depuis le début de la compétition. Une défaite qui a du mal à passer pour l'entraîneur Patrick Vieira, lequel a pointé du doigt le manque d'engagement de son équipe en conférence de presse. Déçu.

"Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à 300%"

​"C'est une défaite frustrante car il y avait l'espace pour mieux faire. On a manqué de profondeur dans le jeu et on n'a jamais trouvé la solution. Il y avait vraiment moyen de mieux faire. On a failli car le Slavia en voulait plus que nous. On a essayé de jouer mais eux, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à 300%. Nous, sans rythme, c'était difficile de leur poser des problèmes. Il faut faire plus et on n'a pas su le faire collectivement", a ainsi déclaré le technicien français. Un discours partagé par Morgan Schneiderlin.

Sur le déclin ? La stat de Messi qui préoccupe

Plus d'équipes

"On a une remise en question à faire. Après le match, on s'est dit qu'on pouvait rater des passes, mais quand il y a un duel, il faut avoir envie de partir avec le ballon. Il faut avoir envie de faire la course, le pressing. Cette année, on n'a pas les résultats espérés pour les clubs français mais on fera les comptes à la fin de la poule. Ce n'est pas glorieux pour les clubs français mais on est concentrés sur nos résultats. On sait en quoi on doit progresser et c'est à nous de progresser", a pour sa part estimé le milieu de terrain.